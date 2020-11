Messi, il Manchester City ci riprova: tentativo per gennaio

Lionel Messi potrebbe approdare al Manchester City a partire da gennaio. Il club di Premier avrebbe già preparato un pre contratto

Resta incerto il futuro di Lionel Messi, che però appare sempre più lontano dal Barcellona. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto e il prossimo 1° luglio sarà ufficialmente uno svincolato. Tra i club maggiormente interessati alla “Pulce“, ci sarebbe il Manchester City, che già la scorsa estate ha provato a strapparlo ai catalani.

L’addio del presidente Bartomeu potrebbe non bastare a trattenere il 6 volte Pallone d’Oro, che appare ormai distante dal progetto blaugrana. Il suo inizio nella Liga è il peggiore dal 2005, segno che, psicologicamente, il numero 10 è proiettato verso altri lidi, a causa della forzatura nel volerlo trattenere nel club spagnolo.

Potrebbe interessarti anche: Barcellona, Bartomeu non lascia: “Vogliamo Messi con noi a vita”

Messi al Manchester City, contatti per gennaio

Stando a quanto riferito quest’oggi dal Telegraph, la dirigenza inglese avrebbe concretamente valutato la possibilità di preparare un pre-contratto da far firmare a Messi a partire dal mese di gennaio. Nella campagna acquisti invernale, infatti, il fuoriclasse può stabilire un accordo con qualsiasi squadra in vista dell’estate e firmare in attesa che possa liberarsi dal legame precedente.

La dirigenza dei Citizens ha più volte sottolineato l’importanza di un calciatore come Messi e non si è tirata indietro nel momento in cui si è parlato di una possibile acquisizione in caso di chance futura. Le porte della Premier restano dunque aperte per Leo, che dovrà decidere del proprio futuro nei prossimi mesi.

Leggi anche -> Cristiano Ronaldo o Messi, la top 10 dei bomber degli anni Duemila