Balotelli senza squadra: ora si allena con un club di Serie D

Mario Balotelli è ancora svincolato, nonostante siano passati diversi mesi dalla rescissione con il Brescia: attualmente si allena con un club di Serie D, in attesa di trovare un nuova squadra.

Gli ultimi giorni di calciomercato Mino Raiola assicurò che Mario Balotelli avrebbe trovato un club e che sarebbe rimasto in Europa. Ebbene, l’attaccante è ancora svincolato dopo vari corteggiamenti e proposte di altre società di Serie A. Sembrava potesse approdare al Genoa, ma l’affare non convinceva il presidente.

Qualche settimana fa, Balotelli disse durante una diretta con il Grande Fratello VIP, al quale partecipa suo fratello Enock, che avrebbe firmato da lì a poco con una nuova squadra.

Balotelli allo Sporting Franciacorta, ma solo per allenarsi: Mario attende una nuova squadra

SuperMario, in attesa di conoscere la sua nuova destinazione, ha ripreso ad allenarsi con una squadra di Serie D: lo Sporting Franciacorta. La società si trova nel bresciano, appunto le zone di origine di Balotelli. Secondo quanto riporta Bresciaoggi, l’attaccante conosce molto bene il club, il quale ha reso possibile questa sua partecipazioni agli allenamenti.

Proprio la sua ultima esperienza in Serie A è terminata a Brescia, ma non nel migliore dei modi. Ad interrompere il rapporto con le Rondinelle sarebbe stata una litigata con il presidente Cellino. E infatti, da quando è ripreso il campionato post lockdown, Mario non è mai sceso in campo. Sono passati esattamente 8 mesi che non gioca una partita ufficiale.

