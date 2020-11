Ibrahimovic, niente convocazione in Nazionale: la risposta del CT

Zlatan Ibrahimovic non è stato convocato dalla Nazionale svedese: il CT Andersson ha commentato la foto postata dall’attaccante del Milan.

Sogno infranto, ancora una volta. Zlatan Ibrahimovic è dall’Europeo 2016 che non veste la maglia gialloblu, poiché dichiarò quattro anni fa di volersi ritirare. Di recente, a pochi giorni dalla diramazione dei convocati del CT svedese, ha postato una vecchia foto in cui indossava la maglia della Nazionale, commentando “E’ da tanto che non ci vediamo“. Purtroppo, Ibra deve rassegnarsi: Janne Andersson non lo chiamerà.

Ibrahimovic, il CT della Nazionale svedese: “La foto? Non capisco cosa intende”

Ibrahimovic sta stupendo tutti per il suo inizio stagionale, ma non c’è verso nel convincere lo staff della Nazionale svedese a convocarlo. La scelta l’ha fatta tempo fa e non ci sarà spazio per un dietrofront. Andersson quest’oggi ha ufficializzato i convocati per le gare contro Danimarca, Croazia e Francia, in cui non figura il nome dell’attaccante del Milan. E ovviamente ha risposto alla domanda sul post di Zlatan: “Molte persone me l’hanno fatto notare. Non capisco cosa voglia dire, mi sfugge. Ma non ci do molta importanza“, stronca il CT.

Intanto, Zlatan secondo alcuni suoi ex compagni di Nazionale come Toivonen, può essere ancora in corsa per il Guldbollen (pallone d’oro della Svezia) come miglior calciatore dell’anno. Ibra continua a far parlare di sé, dentro e fuori dal campo. E’ un peccato che non possa giocare per il suo Paese i prossimi europei, ma fin quando in panchina ci sarà Andersson non ci sarà speranza per una convocazione.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus-Napoli, la Supercoppa torna a giocarsi in Italia: c’è la data