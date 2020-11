Pogba svalutato: l’occasione per Juventus e Real Madrid

Paul Pogba sta deludendo e il Manchester United sarebbe pronto a cederlo, ma soprattutto a svenderlo: Real Madrid e Juventus pronte a sfidarsi per acquistare il suo cartellino.

Il Manchester United stenta in campionato e l’ultima sconfitta in Champions contro il club di Istanbul non è stato ben digerita. Le prestazioni negative dei Red Devils coincidono anche con un momento negativo di Paul Pogba, ampiamente criticato da media e tifosi a causa delle sue deludenti performance da inizio stagione.

Il futuro del centrocampista francese è nuovamente messo in discussione. Il suo contratto con il club inglese terminerà nel 2022, ma non è detto che venga rispettato.

Potrebbe interessarti anche>>> Lazio, caos tamponi: nessuna comunicazione con l’ASL, guai in vista

Calciomercato, Pogba svalutato: Real Madrid e Juventus sono pronte al colpo dell’estate

L’avvio stagionale di Pogba non è stato dei migliori. Il suo allenatore non lo ritiene un titolare fisso, come si evince dalle formazioni del Manchester United schierate nell’ultimo mese. Per questa ragione, il centrocampista potrebbe esser messo in vendita nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Tra i club interessati al giocatore, secondo il quotidiano spagnolo AS, ci sono Real Madrid e Juventus. La società inglese potrebbe svendere il cartellino di Paul, acquistato nel 2016 per 110 milioni, ora valutato attorno ai 60. I Blancos sarebbero una destinazione preferita per Pogba, il quale avrebbe voluto il trasferimento già da questa estate. Dunque, ancora una volta il nome dell’ex bianconero è sul mercato, ma il 2021 potrebbe davvero essere l’anno giusto per la cessione.

Potrebbe interessarti anche >>> Messi, il Manchester City ci riprova: tentativo per gennaio