Juventus, Sergio Ramos verso il PSG: incontro con il patron Al-Khelaifi

Sergio Ramos potrebbe trasferirsi al PSG in estate. Il presidente del club, Al-Khelaifi avrebbe incontrato il giocatore, insidiando la Juventus

Alla fine di questa stagione, Sergio Ramos diventerà ufficialmente uno svincolato. Il difensore spagnolo non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid, in scadenza il prossimo 30 giugno. I numerosi dubbi che stanno accompagnando il mancato prolungamento tra il centrale e il club del presidente Florentino Perez, avrebbe attirato l’attenzione di Juventus e PSG.

I bianconeri potrebbero sfruttare la presenza di Cristiano Ronaldo per convincere il capitano del Real a trasferirsi in Italia, dato che i due hanno condiviso diversi anni e numerosi trofei insieme. Per riuscirci, però, la dirigenza juventina dovrà accelerare le operazioni, dato che il Paris Saint Germain sembra intenzionato a fare sul serio.

Potrebbe interessarti anche: Eriksen al PSG, tentativo per gennaio: proposto scambio all’Inter

Sergio Ramos, il PSG supera la Juventus: le ultime

Secondo le informazioni trapelate dalla stampa spagnola e francese, la società parigina si è già mossa per battere la Juve e strappare un accordo con il 35enne. Il presidente del PSG, Al-Khelaifi, avrebbe cenato con Sergio Ramos, per trattare in prima persona il possibile accordo in vista dell’estate.

L’ex Campione del Mondo percepisce uno stipendio pari a 15 milioni di euro nelle Merengues e per riuscire a fargli indossare la maglia dei parigini, la dirigenza francese dovrà presentare un’offerta quanto meno vicina all’attuale salario del calciatore. Nelle prossime settimane l’affare potrebbe concretizzarsi e sono infatti attese ulteriori novità.

Leggi anche -> Juventus-Napoli, resta il 3-0: le motivazioni della Corte d’Appello FIGC