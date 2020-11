Supercoppa italiana, scelti data e stadio per Juventus-Napoli

E’ stata scelta la data e la sede per la gara di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli: si giocherà il prossimo anno in uno stadio inedito.

La vincente dello scorso campionato di Serie A contro la vincente della Coppa Italia. Juventus-Napoli in Supercoppa sarà anche il primo match stagionale tra le due storiche rivali. La società partenopea ha presentato ricorso al Coni per la gara di campionato persa a tavolino, e non perde le speranze per ottenere il rinvio e giocarsi sul campo i tre punti.

E’difficile trovare un giorno disponibile per questa importante sfida che assegnerebbe un trofeo, seppur considerato il meno ambito. I calendari dei due club sono fitti di impegni, vista la loro partecipazione nelle coppe europee. Ma sembra che la Lega abbia trovato finalmente una data che possa andare bene ad entrambe.

Juventus-Napoli, la Supercoppa italiana si giocherà al Mapei Stadium il 20 gennaio

La gara secca di Supercoppa italiana 2020 si disputerà il prossimo anno. La Lega Serie A ha reso noto che Juventus e Napoli scenderanno in campo il 20 gennaio. Sarebbe stata scelta anche la sede del match. Sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia ad ospitare la tanto attesa gara tra bianconeri ed azzurri. E’ la prima volta che questa città ospiterà la Supercoppa, rispetto al solito Olimpico di Roma o San Siro di Milano.

Qualche settimana dopo il 20 gennaio, le due squadre riscenderanno in campo allo stadio San Paolo per il ritorno di campionato. Infatti, Napoli e Juventus si incontreranno nuovamente il 14 febbraio per la 22a giornata di Serie A. E nel caso la società azzurra riuscisse a vincere il ricorso, bisognerà inserire il rinvio della terza giornata non disputata.

