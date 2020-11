Infortunio Osimhen, lussazione alla spalla: quanti match salterà

Victor Osimhen è fermo per un infortunio alla spalla: oggi gli esami hanno evidenziato una lussazione, ecco quando tornerà a disposizione.

Tira un sospiro di sollievo Victor Osimhen. Società, staff, allenatore e tifosi possono stare più tranquilli. Quest’oggi l’attaccante nigeriano si è sottoposto agli esami nella clinica di Villa Stuart, che hanno evidenziato la lussazione alla spalla destra.

Dalle parole del commissario tecnico della Nigeria sembrava dovesse essere un infortunio più grave. Invece, stando agli ultimi controlli effettuati, il giocatore dovrà restare a riposo e non necessita di alcun intervento chirurgico.

Osimhen, spalla lussata: out contro il Milan, possibile il rientro con la Roma

Senza dubbio, l’attaccante azzurro salterà il match contro il Milan. Per precauzione, Victor dovrà restare a riposo e non rischiare di prendere altri colpi sul braccio destro. Inoltre, difficilmente tornerà a disposizione di mister Gattuso per la sfida di Europa League contro il Rijeka. Tuttavia, la società spera di riaverlo quanto prima, magari già per il 29 novembre nella gara di campionato contro la Roma.

Osimhen ha effettuato il tampone al suo rientro in Italia ed è risultato negativo. E’ invece positivo Hysaj, che salterà il match di domenica contro i rossoneri. Molto probabilmente sarà fermo ai box anche Ospina, che in Nazionale ha avuto problemi fisici. Ed è da capire la situazione di Bakayoko: il centrocampista è febbricitante. Dunque, Gattuso dovrà fare a meno di alcuni giocatori fondamentali della sua rosa contro la sua squadra del cuore, contro la prima in classifica di Serie A.

