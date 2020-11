Juventus, Cristiano Ronaldo assente contro il Benevento: il motivo

Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la sfida contro il Benevento: la Juventus andrà in trasferta senza il suo campione portoghese. Le condizioni dell’attaccante.

Nel weekend di Serie A dedicato a Maradona, il fuoriclasse della Juventus non sarà presente. Cristiano Ronaldo è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati per la trasferta di Benevento. Il match si disputerà sabato 28 alle ore 18.00 al Vigorito.

Tra i 21 giocatori convocati da Andrea Pirlo, solo due sono gli attaccanti ufficiali della rosa bianconera: Dybala e Morata. Il match contro i sanniti sarà una grande occasione per l’argentino che dovrà scuotersi e rilanciarsi, dopo le recenti prestazioni negative.

Juventus, Cristiano Ronaldo non convocato: riposo precauzionale

Sicuramente, il peso dell’attacco della Juve sarà affidato ad Alvaro Morata. Lo spagnolo è in splendida forma e sta sorprendendo le aspettative. Arrivato come un attaccante dai pochi gol, ha già messo la firma 7 volte in 10 partite (tra Champions e Serie A).

Pirlo ha deciso di escludere Cristiano Ronaldo dalla sfida contro il Benevento. Il 35 enne portoghese non soffrirebbe di nessun fastidio muscolare o infortunio di alcun tipo. Tuttavia, l’allenatore della Juventus ha scelto di preservarlo da questa gara per averlo nelle migliori condizioni possibili in Champions League contro la Dinamo Kiev e per il Derby della prossima settimana contro il Torino. Bianconeri che nelle uniche due gare di campionato privi di CR7 hanno avuto parecchie difficoltà, e questa sarà l’occasione per dimostrare di non esserne troppo dipendenti.

