Maradona, le lacrime di Ancelotti e Simeone nel minuto di silenzio

Il mondo celebra il ricordo di Diego Maradona e qualcuno non riesce a trattenere le lacrime: l’emozione durante i minuti di silenzio delle rispettive partite di Ancelotti e Simeone.

Sono passati diversi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ma l’emozione resta ancora viva. In tutto il mondo ci sono state diverse manifestazioni per omaggiare l’argentino. Addirittura, nel match di rugby del Tri Nations 2020 tra Argentina e Nuova Zelanda, gli All-Blacks hanno portato in campo una loro maglia con il 10 di Maradona.

Nel mondo del calcio è ancora più sentita la perdita di una delle icone di questo sport, uno dei personaggi che ha riscritto la storia del pallone. Per chi, come Simeone e Ancelotti, ha conosciuto Diego è ancora difficile dirgli addio.

Potrebbe interessarti anche >>> Maradona, l’omaggio della Serie A: le iniziative sui campi

Maradona, il minuto di silenzio rotto dalle lacrime: l’emozione di Ancelotti e Simeone

Prima del fischio d’inizio di Valencia-Atletico Madrid, si è rispettato il minuto di raccoglimento. In panchina, Diego Simeone si è commosso e ha rotto il silenzio con un forte applauso. I suoi occhi erano visibilmente lucidi mentre guardava le immagini di Maradona sul maxischermo. L’allenatore argentino, però, non è stato l’unico a far trasparire l’emozione davanti le telecamere.

Anche in Premier si è rispettato il minuto di silenzio, e Ancelotti non è riuscito a trattenere le lacrime. Il tecnico dell’Everton è stato avversario di Maradona con la maglia di Roma e Milan, ma soprattutto erano amici, e nutrivano molto rispetto l’un dell’altro. Inoltre, Carlo è stato a Napoli e ha vissuto in prima persona l’ambiente azzurro, che dopo 30 anni non ha mai dimenticato il suo dieci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Football Daily (@footballdailyuk_)

Potrebbe interessarti anche >>> Napoli-Rijeka, i balconi illuminati e il minuto di silenzio per Maradona – Video