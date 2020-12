Napoli, Gattuso verso il rinnovo: accordo totale. I dettagli

Gattuso avrebbe già trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo del proprio contratto: ecco i dettagli sulla durata e sull’ingaggio dell’allenatore azzurro.

L’allenatore del Napoli è in scadenza contrattuale, ma nell’ambiente non c’è mai stata realmente preoccupazione. Rino Gattuso ha firmato circa un anno fa con il club azzurro e ha ripagato la fiducia con la vittoria della Coppa Italia in soli sei mesi.

Al di là del trofeo portato a casa, l’ex campione del mondo è riuscito a ricompattare lo spogliatoio, ormai andato in frantumi negli ultimi mesi della gestione Ancelotti. La società partenopea è contenta dei risultati fin’ora ottenuti dal mister e sta cercando da tempo l’accordo per il rinnovo del contratto. Le parti si sono venute incontro, e nel giro di pochi giorni potrebbero annunciare ufficialmente la buona riuscita della trattativa.

Rinnovo Gattuso: i dettagli del nuovo contratto

Già da questa estate si parlava del possibile rinnovo, ma è stato rimandato. Il prossimo 11 dicembre sarà un anno dall’annuncio di ‘Ringhio Star‘ come allenatore del Napoli. In 12 mesi Gattuso ha conquistato la fiducia di tutti: dirigenti, giocatori e, soprattutto, tifosi. E finalmente, stando a quanto riporta il Mattino, la società e il mister avrebbero trovato l’accordo definitivo per il nuovo contratto.

Attualmente, Rino guadagna 1,3 milioni di euro. Dunque, De Laurentiis ha pensato di aumentare lo stipendio dell’allenatore in maniera graduale fino al 2023, termine del nuovo contratto. Percepirà 2,3 milioni il primo anno e 2,5 al secondo. Inoltre, in caso di traguardi e obiettivi raggiunti, Gattuso otterrà proficui bonus. Manca solo l’annuncio, ma ormai la stretta di mano pare esserci già stata.

