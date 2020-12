Neymar vuole giocare con Messi: il messaggio in diretta per l’argentino

Neymar chiama Messi ed è intenzionato a voler giocare nuovamente con l’argentino già dalla prossima stagione

Un momento di forte nostalgia ha travolto Neymar dopo la fine della partita tra Manchester United e Paris Saint Germain, vinta dai parigini grazie ad una doppietta del brasiliano. Intervistato da ESPN, l’attaccante ha infatti risposto ad alcune domande, facendo riferimento anche a Lionel Messi, suo ex compagno di squadra nel Barcellona.

Con Leo ha vinto tutto, formando il famoso trio della MSN, insieme a Suarez. Tempi lontani, che non potranno più tornare, o almeno così sembrava fino a ieri. Neymar, infatti, ha inviato un messaggio in diretta televisiva per il 6 volte Pallone d’Oro, dichiarando davanti alle telecamere il suo grande desiderio.

Potrebbe interessarti anche: Messi, gol ed esultanza in ricordo di Maradona: la maglia speciale

Neymar chiama Messi: le dichiarazioni del brasiliano

“Voglio tornare a giocare con Messi. E’ il mio più grande desiderio”, ha dichiarato il fantasista del PSG, che ha quindi aggiunto: “Gli lascio anche il mio ruolo se vuole, per me non è un problema”.

O’Ney ha dunque concluso: “L’anno prossimo dobbiamo per forza giocare di nuovo insieme”. Parole che aprono importantissimi scenari di mercato in vista dell’estate. Messi, infatti, lascerà quasi sicuramente il Barcellona e il club favorito per la sua nuova esperienza in campo è il Manchester City di Guardiola. Neymar potrebbe quindi decidere di trasferirsi in Premier, o magari convincere la “Pulce” a firmare per il Paris Saint Germain. Le voci si susseguiranno quotidianamente e i prossimi mesi si prospettano incandescenti.

Leggi anche -> Manchester City, Guardiola firma il rinnovo: ora Messi non è più un sogno