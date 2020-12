Balotelli al Monza, è fatta: il messaggio di Galliani a Super Mario

Mario Balotelli ha un’ultima chance. Nel 2012 era in copertina su Time. Oggi, a trent’anni, è dato per fatto il suo arrivo al Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.

“Gli ho detto che per lui è davvero l’ultima chiamata” ha detto l’ad all’Ansa. “Gli voglio bene. Mario con i suoi mezzi tecnici e fisici doveva fare molto di più. Anche il presidente Berlusconi, ha aggiunto Galliani, è entusiasta della possibilità di rilanciare la carriera dell’attaccante che aveva portato anche al Milan. “Era molto felice, gli ho passato Mario al telefono e ci ha parlato”, spiega Galliani.

Balotelli dovrà superare le visite mediche. La società gli ha proposto un contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2021, con possibilità di prolungamento. “Balo”, ha detto Galliani, “ha accettato una parte fissa bassa con variabili legate alle presenze e alla promozione in A. E si è comportato molto bene anche il suo agente Raiola, che non ha preso commissioni. Mario ha rinunciato a un contratto molto importante che poteva avere in Brasile, a Rio de Janeiro con il Vasco da Gama“.

Balotelli, carriera di promesse mancate

Dopo Boateng, e il tecnico Brocchi, il Monza si trasforma in una seconda chance per ex milanisti in cerca di rilancio. Galliani e Berlusconi hanno già offerto per due volte a Balotelli l’occasione di ripartire dal Milan, prima nel 2013 acquistandolo dal Manchester City poi nel 2015 dopo il periodo al Liverpool. Il primo periodo lo vede protagonista con Allegri, il secondo ai margini della squadra nella stagione dell’esonero di Mihajlovic e della scelta di Brocchi come traghettatore.

Il finale di carriera è storia nota. Al rilancio in Francia con Nizza e Marsiglia, è seguito il disastroso ritorno in Italia con il Brescia. Balotelli non ha più giocato dalla sfida contro il Sassuolo, una partita a suo modo storica, è infatti l’ultima prima del lockdown.

Dopo l’addio alle Rondinelle, il suo nome è stato accostato a Cluj, Besiktas, Genoa, Vasco da Gama, Saint Etienne, Barnsley, agli egiziani del Pyramids, al Franciacorta in Serie D. Alla fine lo prende il Monza, che sogna il doppio salto dalla serie C alla Serie A. L’ultima chiamata per Balotelli.

