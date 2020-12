Atalanta, Gomez e Ilicic sono un caso: la decisione di Gasperini

Due situazioni diverse, due casi nello spogliatoio dell’Atalanta: Gomez e Ilicic non sono stati convocati da Gasperini per la sfida contro l’Udinese. Le scelte dell’allenatore.

L’Atalanta giocherà domani domenica 6 dicembre alle ore 15:00 contro l’Udinese. Per questa trasferta, Gian Piero Gasperini ha lasciato fuori dalla lista dei convocati Gomez e Ilicic.

Lo sloveno rientra da mesi di assenza dal campo e infatti, in conferenza stampa, l’allenatore ha spiegato la sua scelta: “Deve ritrovare la sua versione migliore. In questi mesi sono stato molto dietro a lui, ma ora mi aspetto dei segnali da parte sua. Deve cambiare marcia. Darò spazio anche ad altri giocatori, è per il bene della squadra“. Ma come riportato sopra, anche il Papu è stato tagliato dai disponibili per la sfida contro i bianconeri.

Gasperini tira le orecchie a Gomez: “Deve riposare, gli farà bene”

Nell’ultima gara di Champions League, l’argentino ha avuto un’accesa discussione con il suo allenatore e ha lasciato il campo nell’intervallo, sostituito proprio da Ilicic. Evidentemente, Gasperini non ha tollerato l’atteggiamento del proprio capitano e ha voluto tenerlo fuori per il prossimo match di Serie A. “Credo che Gomez abbia giocato 190 partite nelle mie 200 a Bergamo e continuerà a fare bene qui. Per me è sempre stato straordinario, un giocatore incredibile, è un punto di forza per la squadra – spiega il mister – Io però faccio l’allenatore e il gruppo dev’essere tutelato. Durante la stagione possono esserci alcuni episodi come quelli dell’altra sera. Secondo me domani gli farà bene riposare: dovrà essere pronto per l’Ajax. Penso di essere stato chiaro“.

Dunque, Gasperini mantiene il pugno di ferro, con due giocatori simbolo della passata stagione. L’Atalanta affronterà l’Udinese senza Ilicic e Gomez, senza due leader. Tuttavia, entrambi avranno la possibilità di riscattarsi proprio nella gara decisiva per superare il girone di Champions. Mercoledì i nerazzurri giocheranno contro l’Ajax e per accedere agli ottavi basterà non perdere.

