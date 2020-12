Osimhen, il Napoli fa chiarezza sull’infortunio: quando tornerà in campo

Osimhen è ancora indisponibile a causa dell’infortunio alla spalla destra: sono state diffuse alcune notizie e il Napoli ha smentito prontamente.

Victor Osimhen si è infortunato durante gli impegni con la sua Nazionale. Ha riscontrato una lussazione alla spalla destra, che lo sta tenendo fuori dal campo più del previsto. Infatti, il rientro dell’attaccante del Napoli doveva coincidere con la trasferta per Crotone. E invece, Gattuso sarà costretto ancora una volta a lasciarlo a casa.

In queste ore si sono diffuse notizie di una possibile infiammazione al tendine del braccio, dovuta ad un’errata manovra dello staff medico nigeriano. E invece, la società partenopea prova a fare chiarezza.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, caso Paratici: arriva il comunicato UFFICIALE

Infortunio Osimhen, il Napoli smentisce: “Out solo per la lussazione”

Quest’oggi, De Laurentiis e Osimhen erano presenti alla presentazione dei murales in onore di Maradona e del club azzurro all’interno di una stazione metropolitana vicino lo stadio stadio. Il giocatore non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sua condizione, ma il Napoli ha provato a fare chiarezza in merito alle ultime notizie diffuse sull’infortunio: “La situazione attuale riguardo l’infortunio di Victor è solo una conseguenza della lussazione alla spalla destra“.

Con ogni probabilità, il calciatore resterà fuori dai convocati anche per il match contro la Real Sociedad, cruciale per il passaggio del turno ai sedicesimi di finale di Europa League. In dubbio anche il suo ritorno in campo per la gara contro la Sampdoria, prevista per il 13 dicembre. Dunque, Osimhen punta ad essere disponibile per le due delicate sfide ravvicinate: Inter e Lazio, rispettivamente il 16 e il 20 del mese.

Potrebbe interessarti anche >>> Stadio Maradona, Napoli-Sampdoria la prima in Serie A: un segno del destino