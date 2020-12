PSG-Basaksehir, club e calciatori contro il razzismo: la reazione social

L’episodio avvenuto in campo tra PSG e Istanbul Basaksehir ha scatenato l’ira di calciatori e club: Neymar e i suoi compagni hanno preso una netta posizione contro il razzismo.

Lo spiacevole episodio razzista che è andato in scena al Parco dei Principi ha destato rabbia e indignazione da parte di molti personaggi del mondo del calcio. Al 13′ della gara tra PSG e Basaksehir, il quarto uomo voleva placare gli animi della panchina della squadra turca dopo alcune proteste. Nella comunicazione con il direttore di gara, Sebastian Coltescu indica che l’uomo da punire è “quel ragazzo nero“, riferendosi a Webo il vice allenatore.

Da quel momento, la gara non è più ripresa. Sia la squadra di casa che gli ospiti si sono rifiutati di ricominciare la partita e Demba Ba è stato il portavoce della protesta, discutendo in modo acceso con arbitro e quarto uomo per la triste espressione uscita dalla bocca di uno degli ufficiali di gara. I calciatori di entrambi i club, rientrati negli spogliatoi in segno di protesta, hanno iniziato a condividere commenti e opinioni sui propri canali social per condannare l’episodio razzista.

Episodio razzista: la solidarietà del PSG, di Neymar e del mondo del calcio

L’espressione infelice del quarto uomo Coltescu ha riacceso i riflettori su una battaglia che non vedrà fine, se non cambiano gli atteggiamenti. I primi a mostrare solidarietà a Webo, sono stati proprio i calciatori del PSG. Uno su tutti Neymar, il quale rientrato negli spogliatoi ha postato una sua foto con la descrizione: “BLACK LIVES MATTER”.

BLACK LIVES MATTER ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 pic.twitter.com/Y6114EFMFO — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020



Anche Kimpembe si è espresso contrario al razzismo, e sulla stessa linea anche Mbappé: “SAY NO TO RACISM. M.WEBO WE ARE WITH YOU“. Il club parigino ha preso subito una posizione netta e ha comunicato: “Tutte le forme di razzismo vanno contro i principi del Paris Saint-Germain, del suo presidente, del suo staff e dei suoi calciatori“.

Inoltre, dall’Italia è arrivata una reazione importante. Infatti, il Milan ha condiviso su twitter la propria linea di pensiero: “Il club si oppone al pregiudizio, in tutte le sue forme, ogni giorno e non importa dove e quando si verifica“. Prende posizione anche Bakayoko, il centrocampista del Napoli, che ha condiviso un immagine che riporta “NO TO RACISM“. Intanto, l’UEFA ha aperto un’inchiesta e ovviamente la partita tra PSG e Basaksehir verrà ripresa quest’oggi da una quaterna arbitrale diversa.