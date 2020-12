Atalanta, Gasperini vicino alle dimissioni: il retroscena sull’episodio

Gian Piero Gasperini avrebbe presentato le dimissioni all’Atalanta dopo la lite avuta con Gomez. Tutti i dettagli del caso

Clima teso in casa Atalanta. La pesante discussione tra Gian Piero Gasperini e il “Papu” Gomez ha portato pesanti conseguenze nell’ambiente bergamasco. Durante la sfida con il Midtjylland della scorsa settimana, l’allenatore ha richiamato il suo calciatore, chiedendogli di spostarsi rispetto alla zona che stava occupando in quel momento in campo. L’argentino si è rifiutato, dando inizio ad un alterco, sfociato poi in una lite sempre più pesante, fino a sfiorare una rissa negli spogliatoi.

L’allenatore della Dea ha così scelto di lasciare in panchina il trequartista prima dell’inizio del secondo tempo e di non convocarlo per la gara con l’Udinese di campionato, poi non disputata a causa del pesante nubifragio che si è abbattuto sulla citta friulana.

Gasperini litiga con Gomez: chieste le dimissioni all’Atalanta

Per la trasferta di Udine, Gasperini ha deciso di non convocare neanche Josip Ilicic, che avrebbe perso le parti del suo compagno di squadra. Un’esclusione cha ha poi portato alla pubblicazione di un post su Instagram con 7 immagini, da parte dello stesso Gomez, proprio al fianco dello sloveno.

Stando alle indiscrezioni riportate da Sportmediaset, dopo il pesante litigio, Gasperini avrebbe presentato le dimissioni al presidente Percassi, che avrebbe però rifiutato. La dirigenza non si è schiarata dalla parte di nessuno, ma non ha neanche multato Gomez per quanto accaduto. Le acque sembrerebbero essersi placate per il bene dell’Atalanta, almeno in vista dell’importantissima sfida odierna contro l’Ajax che varrà la qualificazione agli ottavi di Champions. Non si esclude che l’allenatore possa ripresentare comunque la lettera di dimissioni nei prossimi giorni e bisognerà quindi restare in attesa di ulteriori novità.