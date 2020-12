Messi e Cristiano Ronaldo, una sera per la storia: i due record da battere

Cristiano Ronaldo e Leo Messi hanno la possibilità di battere due record diversi nella stessa giornata: a loro basterà fare gol.

Il 16 dicembre può essere un giorno speciale per il calcio. Leo Messi e Cristiano Ronaldo possono continuare a scrivere la storia personale e di questo sport. A loro basta fare quello che fanno sempre: segnare.

Leo Messi ha la possibilità domani sera contro la Real Sociedad di eguagliare il record di reti in un solo club. Tale primato, al momento, appartiene all’immenso Pelé che con il Santos ha siglato 643 gol. L’argentino è a 642 con il Barcellona, dunque una doppietta gli garantirebbe in una sera di superare anche O’Rey. Ovviamente, la Pulce ha dalla sua parte il tempo e la possibilità di rompere questo record che dura da 46 anni anche nei prossimi match. Ma come detto, anche Cristiano Ronaldo può fare la storia nello stesso giorno.

Cristiano Ronaldo, un gol per superare definitivamente Romario: il record

Il portoghese giocherà una delicata sfida di campionato contro l’Atalanta. Al momento, la Juventus non può fare a meno di Cristiano Ronaldo: in 7 presenze ha messo 10 volte la sua firma in Serie A.

Dunque, CR7 con la prossima rete segnata potrà superare Romario nella classifica marcatori all-time in incontri ufficiali. L’attaccante bianconero è a 772 gol assieme a Romario, storico attaccante brasiliano ed ex Barcellona. Ancora lontano, ma non troppo, il primo del ranking: Josef Bican ufficialmente è fermo a 805 reti, ma si pensa abbia segnato molto di più. Quindi, in una serata Cristiano Ronaldo e Leo Messi, prima il portoghese e poi l’argentino, potranno rispondersi a distanza a suon di gol e record. Siamo fortunati a poter vedere con i nostri occhi questi due fenomeni del pallone. Due macchine da gol, ancora poco sazi dei loro traguardi.