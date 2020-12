Spezia-Bologna, l’esordio del Picco rinnovato in Serie A

Lo Spezia torna al Picco dopo i lavori di ricostruzione per ottenere l’idoneità dalla Serie A: l’esordio dei bianconeri nel proprio impianto di casa.

I liguri faranno ritorno a casa loro dopo la promozione in A. Finalmente lo stadio Alberto Picco potrà essere inaugurato dopo i rinnovi obbligatori per le idoneità richieste dalla Lega Serie A. Il primo match che si giocherà allo stadio di La Spezia sarà tra la squadra bianconera e il Bologna.

Dunque, lo Spezia ha chiuso la sua esperienza casalinga a Cesena, dove ha raccolto appena due punti con i pareggi contro Fiorentina e Atalanta. La squadra di Italiano evidentemente si è preservata i primi tre punti in casa in Serie A, proprio tra le sue mure.

Alberto Picco, l’inaugurazione in Serie A in Spezia-Bologna

Alberto Picco di Ulrico è un nome importante per la società ligure. Infatti, inizialmente è stato uno dei fondatori dello Spezia nonché anche calciatore. Anzi, è stato proprio il primo giocatore del club a siglare il primo gol nel lontano 1912. Alberto era anche capitano di quella squadra, ma la sua carriera si interruppe improvvisamente perché dovette entrare nell’Esercito italiano, fino a prender parte della prima guerra mondiale. Purtroppo, Alberto morì il 16 giugno 1915 nella battaglia per la conquista del Monte Nero. Nel 1919 venne intitolato lo stadio comunale di La Spezia in suo nome e dopo 101 anni si terrà il primo incontro di Serie A.

Questa sera non ci saranno spettatori per la prima in casa in campionato. Un vero peccato per i tifosi dello Spezia, che fin’ora si sono dovuti accontentare solo della tv. Si spera che prima o poi, nell’arco di questa storica stagione per la squadra bianconera, sarà possibile aprire le porte del Picco al pubblico.