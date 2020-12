Messi, allontanato il PSG: le parole del padre spiazzano i francesi

Lionel Messi si è allontanato dal PSG dopo la smentita del padre Jorge sulle voci circolate nelle ultime settimane

Proseguono le voci sul futuro di Lionel Messi, che potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio o alla fine di questa stagione. Da diverse settimane l’argentino è accostato al Paris Saint Germain, merito delle parole utilizzate da Neymar alla fine della partita con il Manchester United di Champions. Il brasiliano ha esplicitamente dichiarato di voler tornare a giocare con il 6 volte Pallone d’Oro, dando ampio spazio ai rumors.

Nell’ultima puntata della trasmissione “El Chiringuito”, è stato ripreso proprio il tema del trasferimento di Messi al PSG, includendo anche il padre dell’argentino. Secondo gli ospiti in studio, Jorge si sarebbe recato a Barcellona per recarsi al consolato del Qatar e trattare l’operazione di mercato.

Messi al PSG: la smentita del padre dell’argentino

Messi senior avrebbe seguito la trasmissione in diretta, decidendo di rispondere alle presunte voci con una storia su Instagram. “Sono in Argentina da settembre. Sono tutte notizie false“, ha scritto il padre della “Pulce“, allontanando ogni possibile contatto con il club francese.

Il Paris Saint Germain resta comunque in corsa per tentare di acquistare Messi il mese prossimo o di prelevarlo a parametro zero in estate, ma dovrà fare chiaramente i conti con il Manchester City. La società inglese allenata da Guardiola è in pole per l’ultima grande esperienza del fuoriclasse argentino. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori informazioni, che allontanino ogni dubbio e che rendano chiaro il futuro di Leo.

Intanto il Barça si gode le ultime apparizioni della sua leggenda, inserito anche nella formazione con i giocatori migliori della storia secondo France Football, che quest’anno non ha assegnato il Pallone d’Oro.