Milan, Pioli assente contro il Napoli: confermata la positività al Covid

Pioli non potrà guidare la sua squadra per la trasferta di Napoli: l’allenatore del Milan ha effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid.

Stefano Pioli non andrà in panchina per la trasferta al San Paolo. L’allenatore del Milan ha effettuato il tampone dopo aver riscontrato la positività al test rapido qualche giorno fa. Purtroppo, anche il tampone molecolare ha dato esito positivo e dunque, Pioli ha contratto il Coronavirus e dovrà restare in isolamento.

Il tecnico rossonero non potrà guidare gli allenamenti di Milanello, ma al suo posto ci sarà Murelli. Il vice scenderà in campo con l’intera squadra per la partita di campionato contro il Napoli, in programma domenica alle 20:45.

Pioli salta Napoli-Milan per Covid: sulla panchina rossonera ci sarà il vice Murelli

L’intera squadra seguirà il protocollo attentamente e sarà sotto controllo da parte dello staff. All’allenamento di questo pomeriggio hanno preso parte tutti i calciatori, tranne quelli impegnati con la propria Nazionale, ma il vice di Pioli sta già preparando la sfida di domenica contro il Napoli.

Giacomo Murelli è il secondo di Stefano Pioli dal 2004. Lo ha seguito in tutte avventure da Modena, passando per Chievo, fino a Lazio, Inter e ora Milan. La prossima gara contro gli azzurri è delicata. Il club rossonero è tra i pochi in Serie A ad essere ancora imbattuto in campionato. Mantenere questo trend non sarà facile, ma il Napoli dovrà disputare la partita senza il suo attaccante di riferimento: Osimhen si è infortunato durante una gara con la Nigeria.

