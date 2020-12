Premier League, Ogbonna insegue Zola: il record con il West Ham

Angelo Ogbonna ha raggiunto 150 presenze con il West Ham: è il quinto italiano con più partite giocate in Premier League, ora insegue Cudicini.

L’affascinante campionato inglese, nel corso degli anni, ha accolto moltissimi italiani. Qualcuno ha lasciato il segno, tanti altri no. Alcuni calciatori hanno trovato la propria dimensione in Premier League, mentre in Serie A non arrivava il salto di qualità.

Uno di questi è certamente Angelo Ogbonna. L’ex difensore di Torino e Juventus, ha raggiunto il West Ham nel 2015. Da allora, è diventato un punto fermo della difesa degli Hammers. E in questi giorni in cui il calcio non si è fermato in Premier League, Angelo ha raggiunto un record con il suo club e ha superato un connazionale in una classifica speciale.

Premier League, la top 5 degli italiani: Ogbonna da record

Nella partita tra West Ham e Brighton, Ogbonna ha raggiunto le 150 presenze con la maglia del club londinese in Premier League. Un record speciale per l’italiano, che ha così superato Alessandro Pistone fermo al 5° posto degli italiani con più presenze nel campionato inglese. Anche Alessandro era difensore, ma del Newcastle e poi dell’Everton, con il quale ha superato le 100 apparizioni.

We could do better but at least we have got one point.

Buzzing for your first goal Ben.

Proud to be 150 times with you hammers! @WestHam #AO21 #COYI #WHUBHA pic.twitter.com/nUZzn7meJo — Angelo Ogbonna (@OgbonnaOfficial) December 27, 2020

Davanti Ogbonna c’è Carlo Cudicini. Portiere che negli anni 2000 ha vissuto interamente a Londra nel Chelsea. E’ stato principalmente portiere di riserva, ma è riuscito ad arrivare anche a 161 presenze, sommando le partite giocate con il Tottenham. Nella stagione 2002 viene premiato come miglior portiere della Premier League grazie alle prestazioni con i Blues.

Sul gradino più basso del podio c’è Benito Carbone, attaccante di cinque squadre inglesi nel massimo campionato nazionale. Ha vestito le maglie di Sheffield Wednesday, Aston Villa, Bradford City, Derby County e Middlesbrough. In totale ha raggiunto 177 presenze in Premier. Al secondo posto troviamo un altro attaccante, attualmente uno dei narratori principali del campionato inglese: Paolo Di Canio. Anche lui ha vestito la maglia dello Sheffield Wednesday e, come Ogbonna, è stato anni al West Ham. Infine, Paolo ha chiuso l’esperienza in Premier nel Charlton con 190 presenze e 66 reti in Inghilterra.

Infine, Gianfranco Zola è l’italiano con più presenze nel massimo campionato inglese. Con 229 partite, tutte interamente giocate con la maglia del Chelsea, è il primatista di questa speciale classifica. Il numero elevato di presenze, difficilmente sarà eguagliato e superato a breve. Ogbonna potrebbe riuscirci se continuasse a giocare almeno altre 2 stagioni ad alto livello.