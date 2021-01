FA Cup, come diventare allenatori per un giorno: l’iniziativa del Marine

Il Marine, club di ottava serie inglese, giocherà contro il Tottenham in FA Cup a porte chiuse. Previste perdite per 100 mila sterline

Un club di ottava serie inglese, il Marine, affronterà al terzo turno di FA Cup in casa il Tottenham. Il match è in programma il 10 gennaio, la società prevedeva un’affluenza di 500 persone e un incasso complessivo di circa 100mila sterline. Ma le più severe restrizioni imposte dopo l’aumento dei contagi di Covid-19 costringeranno il Marine a giocare a porte chiuse.

Come riporta la Reuters, la dirigenza del club ha anche spiegato che l’assenza dei tifosi ha fatto anche ritirare uno sponsor che aveva pagato 20 mila sterline per far comparire il suo brand allo stadio. “Un club come il Marine vive per questo tipo di sfide di FA Cup da cui dipende il nostro futuro” spiega la società”.

Marine, la lotteria per l’FA Cup

Il formato della competizione per quest’anno non prevede nemmeno, come da tradizione, la ripetizione delle partite in caso di parità. Un modo per alleggerire un calendario già eccessivamente congestionato.

Per tentare di rientrare dei mancati introiti, il Marine ha deciso di mettere in vendita biglietti virtuali per la partita. Non per assistere al match, ovviamente. Ma per aiutare la società e per partecipare a una lotteria.

Il premio è indubbiamente affascinante, per qualunque tifoso della propria squadra del cuore. Chi vince, infatti, potrà allenare il Marine per un giorno, in occasione di una futura amichevole. Ogni appassionato di Football Manager inglese, e magari non solo, è avvisato. Buona fortuna.