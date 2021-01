Rangers-Celtic, l’Old Firm in una data speciale: 50 anni dal disastro

Nel 50° anniversario dal terribile disastro, Rangers e Celtic tornano ad affrontarsi il 2 gennaio.

Quattrocentoventuno. Il numero di partite dell’Old Firm. Rangers e Celtic scenderanno in campo quest’oggi per la 422a volta della loro storia. Una rivalità dettata da pensieri culturali e politici diversi. Una rivalità che affascina tutta l’Europa da anni, pur facendo parte di un campionato non di altissimo livello.

Dopo 9 anni consecutivi, sembra che possa interrompersi il dominio del Celtic nella Scottish Premiership. Infatti, gli azzurri sono primi in classifica e imbattuti con 59 punti. Seguono i biancoverdi al secondo posto con 43 punti. Con il nuovo anno, i Celti proveranno a diminuire il gap per difendere il titolo. Un’impresa che può essere possibile solo cominciando a vincere la gara di oggi.

Rangers-Celtic nel giorno del disastro di Ibrox

E’ sorprendente l’andamento della squadra di Steven Gerrard: 56 gol fatti, solo 5 subiti. Dopo il fallimento del 2012, è senza dubbio il miglior periodo che i Rangers stanno vivendo. L’attuale capolista del campionato scozzese vuole conquistare il suo 55° titolo nazionale, ritornare tra le grandi d’Europa, cercando di conquistare un posto in Champions League. Quella di oggi contro il Celtic è una sfida che non ha eguali. Vincere significherebbe allungare ancor di più il distacco, e sarebbe una grossa umiliazione per i detentori della Scottish Premiership. Anche la squadra di Lennon sta vivendo un buon periodo di forma, tuttavia non è la favorita alla vittoria di questo Old Firm. Ma si sa: i derby sono imprevedibili.

Inoltre, proprio oggi sarà il 50° anniversario del disastro di Ibrox, quando 66 tifosi morirono alla fine di una partita di Old Firm. In quell’occasione del 2 gennaio del ’71, molti tifosi azzurri lasciarono l’Ibrox, stadio di casa dei Rangers, a pochi minuti dalla fine del match e, in seguito ad una caduta, si creò una reazione a catena di spinte e scontri involontari. La maggior parte delle vittime morirono per asfissia.

Il fischio d’inizio del match è previsto alle 13.30. La gara sarà trasmessa in diretta in Italia da Sky, su Sky Sport Football.