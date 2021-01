Kean, Pochettino prepara il primo colpo: la trattativa tra PSG ed Everton

Il PSG è proiettato al futuro ed è in trattativa con l’Everton per regalare il primo colpo a Pochettino: Moise Kean può restare.

E’ appena cominciata l’era di Mauricio Pochettino al PSG e la dirigenza avrà modo di accontentare le scelte del nuovo tecnico in questa finestra di mercato. Gli obiettivi sportivi sono chiari: conquistare il quarto titolo consecutivo in campionato, il decimo della storia dei parigini, e lottare per la conquista della Champions League. Inoltre, la società e l’allenatore vogliono dare continuità al progetto, investendo su calciatori che possono fare la differenza nel presente e nel futuro.

Per questa ragione, a Parigi hanno le idee chiare su chi puntare e su quale giocatore della propria rosa fare affidamento: Moise Kean. L’attaccante è di proprietà dell’Everton fino al 2024, ma Leonardo e il suo staff starebbero trattando con il club inglese per definire un trasferimento a titolo definitivo sotto la Tour Eiffel.

Kean conquista tutti: il PSG tratta con l’Everton, i dettagli

L’ex centravanti della Juventus è stata una grande sorpresa per tutto l’ambiente del Paris Saint-Germain. Ha segnato 9 gol con la maglia dei francesi da quando si è trasferito in prestito. Ha chiuso l’anno 2020 con la rete allo Strasburgo, l’ultima gioia di Tuchel, poi esonerato. Sta conquistando la considerazione del CT Mancini in Nazionale. Infatti, Moise potrebbe rientrare tra i convocati dell’Italia per l’Europeo di giugno se dovesse continuare a giocare così bene.

E allora, il PSG ha deciso di puntare su di lui per il futuro. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, il club parigino vuole acquistare a titolo definitivo il cartellino di Kean e per convincere l’Everton sarebbe disposto a pagarlo circa 31 milioni di sterline, poco meno di 35 milioni di euro. I Toffees potrebbero acconsentire alla cessione definitiva perché guadagnerebbero qualche milione in più rispetto al prezzo d’acquisto pari a 27 milioni di sterline. All’inizio dell’avventura di Moise Kean al PSG, Ancelotti aveva apertamente dichiarato che il calciatore sarebbe rientrato in squadra al termine della stagione in Ligue1. Ma le cose sono già cambiate e il calciomercato regala sempre colpi di scena.