Serie A, 16.a giornata: il programma degli incontri e dove vederli

La sedicesima giornata di Serie A si apre con Cagliari-Benevento e si chiude con Milan-Juventus. Il programma completo, gli orari dei match e dove vederli

Dieci partite in una sola giornata. Un grande mercoledì di calcio per chiudere le feste natalizie durante la pandemia. Milan-Juve, il big match, è la sfida del grande ex Andrea Pirlo, convinto come Pioli che non sia comunque decisiva per lo scudetto. Dybala ha avuto la febbre ma dovrebbe esserci, Ibrahimovic invece ha ufficializzato la sua assenza.

Nel pomeriggio, la Roma affronta il Crotone, che ancora non ha mai segnato ai giallorossi in Serie A. Il ds Thiago Pinto è ancora positivo al Covid-19, il tecnico Fonseca è negativo ma non è partito con la squadra. Stroppa, nonostante il 2-6 di San Siro e l’ultimo posto, ci crede. “Siamo ultimi, ma mai come in questo momento abbiamo delle opportunità da sfruttare” ha detto.

Si prospetta difficile anche l’impegno dello Spezia in casa del Napoli. Italiano può contare anche sul nuovo acquisto Saponara, che l’ha positivamente impressionato. Gattuso deve ancora fare a meno di Osimhen e Mertens.

Ultima spiaggia per Liverani, tecnico del Parma, contro l’Atalanta che arriva dal 5-1 al Sassuolo. Certo le assenze di Kucka, Iacoponi, Osorio e Gervinho non aiutano. La Lazio di Inzaghi ospita la Fiorentina col dubbio legato a Ciro Immobile. L’attaccante ha un problema alla caviglia, il tecnico ha provato il tandem Muriqi-Caicedo.

Serie A, il programma della 16a giornata e gli orari tv

La giornata si aprirà con lo scontro salvezza tra Cagliari e Benevento, che mette in palio preziosi punti salvezza come Torino-Verona e Bologna-Udinese alle 15. Vediamo il programma completo degli incontri di mercoledì 6 gennaio.

Ore 12.30

Cagliari-Benevento – Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Ore 15

Bologna-Udinese – DAZN

Sassuolo-Genoa – Sky Sport Serie A e Sky Sport 256

Atalanta-Parma – Sky Sport 254

Lazio-Fiorentina – DAZN

Torino-Verona – Sky Sport 255

Sampdoria-Inter – Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Crotone-Roma – Sky Sport 253

Ore 18

Napoli-Spezia – DAZN

Ore 20.45

Milan-Juventus – Sky Sport 1, Sky Sport Serie A