Europei femminili, Italia-Israele gara decisiva: come evitare i playoff

Scelti la data e il luogo dove l’Italia femminile giocherà contro l’Israele l’ultima partita del suo girone per qualificarsi agli Europei: come evitare i playoff.

Il destino della Nazionale italiana femminile è tutto sul recupero della sfida contro l’Israele. Il match si sarebbe dovuto disputare a Empoli lo scorso settembre. Invece, a causa delle restrizioni imposte da Gerusalemme per via della diffusione della pandemia, la Nazionale israeliana non è potuta partire, dunque la UEFA ha rinviato il match.

Manca solo questa gara per chiudere il girone, ma non è l’unica del turno di qualificazione. Anche altre Nazionali dovranno affrontarsi e il pass dell’Italia per Inghilterra 2022 sarà determinato anche dagli altri risultati. Il vantaggio delle azzurre? Saranno le ultime a giocare e già conosceranno l’esito delle altre partite.

Italia-Israele femminile, la qualificazione agli Europei passa per Firenze

Dieci Paesi sono già qualificati, compresa l’Inghilterra che ospita il torneo. L’Islanda è l’unica miglior seconda già certa di giocare le fasi finali, mentre sono ancora da determinare le altre 2 migliori seconde e le vincenti degli spareggi. L’Italia giocherà il 24 febbraio all’Artemio Franchi di Firenze l’ultima partita del suo girone e potrà qualificarsi direttamente agli Europei se dovesse vincere di sei gol di scarto contro l’Israele. Se dovesse solo vincere, molto dipenderà dalle sfide che anticiperanno le azzurre. Sono ancora in ballo per un pass diretto Portogallo, Finlandia, Spagna, Polonia, Austria e Svizzera (queste ultime due non hanno gare da disputare).

Nel caso in cui la Nazionale della ct Bertolini non dovesse rientrare tra le tre migliori seconde, ci saranno gli spareggi. In una doppia sfida andata/ritorno, la vincente agguanterà un posto ad Euro2022. Le partite dei playoff si giocheranno ad aprile: il 5 ed il 13.