“Neymar, Palmeiras o Santos: per chi tifi?”. O’Ney chiarisce sui social

La finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Santos mette in imbarazzo Neymar: il talento brasiliano deve chiarire sui social qual è la sua squadra del cuore.

L’America del Sud è pronta a decretare la vincitrice della Copa Libertadores. Santos e Palmeiras si daranno battaglia domani (alle ore 21:00 in Italia) per una partita tutta brasiliana. Per entrambe sarà la quinta finale della loro storia, ma la bacheca dei bianconeri presenta due trofei in più dei diretti avversari. Infatti, il Verdao detiene solo una Copa Libertadores vinta nel 1999.

Invece, l’ultima finale del Santos è datata al 2011, quando in squadra c’era ancora Neymar. E corrisponde anche all’ultima delle tre coppe vinte. Proprio dall’asso brasiliano è arrivato un messaggio di incoraggiamento per la sua ex squadra. Tuttavia, sui social i tifosi non hanno dimenticato il passato di O’Ney.

Neymar: “Tifavo Palmeiras, poi al Santos mi sono innamorato di Robinho”

L’attaccante del Paris Saint-Germain sarà incollato alla tv domani sera per vedere la finale di Copa Libertadores. Neymar ha inviato un video al Santos per augurare buona fortuna a tutta la sua ex squadra, ma non sono mancate le critiche sui social da parte di qualche utente. Già, perché come stesso il brasiliano ha dichiarato, in passato tifava proprio per il Palmeiras, ora avversario del Peixe.

Dunque, il talento verdeoro è intervenuto sui social per chiarire la questione una volta e per tutte: “Siamo sinceri ragazzi. Io ero un tifoso del Palmeiras, ma quando sono arrivato al Santos avevo 12 anni e mi sono innamorato del club e sono diventato un grande fan di Robinho – e prosegue orgoglioso – Il Santos mi ha dato la grande opportunità di arrivare dove sono e ne sarò sempre grato“. Dunque, O’Ney non lascia spazi ad interpretazioni: domani farà il tifo per i colori bianconeri.