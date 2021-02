Juve-Roma fuori dal campo: l’affascinante sfida tra wags

La Juve ospita la Roma per la 21a giornata di Serie A e in campo i calciatori regaleranno grande spettacolo, ma fuori dal rettangolo verde è sfida a colpi di bellezza tra wags.

Juventus e Roma sono pronte a sfidarsi per l’anticipo di sabato delle ore 18:00. Una partita che può regalare grande spettacolo per la qualità delle due rose. Rispettivamente al quarto e al terzo posto, le due formazioni proveranno a strappare i tre punti per non perdere la scia della vetta.

Lo spettacolo non manca anche fuori dal campo. Le affascinanti partner dei calciatori faranno il tifo da casa e infiammano i social a colpi di bellezza.

Le wags bianconere

Alice Campello è la compagna di Alvaro Morata. Modella italiana, imprenditrice e madre. La bellissima Alice sta lavorando per il suo marchio e recentemente ha posato per alcuni spettacolari shooting.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)

Carlo Pinsoglio è il terzo portiere della Juve e andrà di certo in panchina per la gara di quest’oggi. Non gioca praticamente mai, oscurato da Buffon e Szczęsny, può consolarsi con la bellissima modella Giulia Ortaggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Ortaggi (@gnomeaaa)

Cristiano Ronaldo è molto amico di Pinsoglio e assieme hanno passato diverse serate, anche con le rispettive compagne. Infatti, Georgina e Giulia si conoscono abbastanza bene, ma la wag per eccellenza non può essere che la compagna del portoghese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Le wags giallorosse

Tra i protagonisti in campo di questa sera ci sarà Kumbulla, che nella sua vita privata frequenta la bellissima Greta Manzato, conosciuta quando giocava all’Hellas Verona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta Manzato (@gretamanzato)

Davide Santon si è sposato lo scorso anno con la storica fidanzata Chloé Sanderson, la quale attualmente è in dolce attesa di un bebé. La famiglia Santon si allarga, dato che i due hanno già una figlia e in questo 2021 diventeranno in 4.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloé (@chloe_santon_)

La modella e attrice Amra Silajdžić è la compagna di Edin Dzeko, il calciatore più chiacchierato del momento della Roma. La bellissima Amra è apparsa in diversi videoclip negli anni passati e ha anche prestato il suo volto stupendo per un personaggio del videogioco Resident Evil.