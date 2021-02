Neymar, problemi intestinali dopo la festa: in forse per Marsiglia-PSG

Neymar ha sofferto di problemi intestinali il giorno dopo il suo compleanno: il brasiliano dovrebbe scendere in campo domani nel centesimo Classico tra Marsiglia e PSG.

Il Paris Saint-Germain e l’Olympique Marsiglia si affronteranno per la terza volta in questa stagione. Le due squadre daranno vita al 100° Classique, il derby di Francia. Tra gli appuntamenti più importanti dell’anno, nelle ultime due partite hanno vinto prima l’una, poi l’altra. Se vogliamo, il PSG ha vinto il match più importante ossia la Supercoppa, poco meno di un mese fa.

In entrambe le gare, non sono mancati i battibecchi tra alcuni componenti delle rispettive rose. Due in particolare sono stati spiacevoli protagonisti. Da una parte Alvaro Gonzalez, dall’altra Neymar. Nel primo incontro, il brasiliano e lo spagnolo si affrontarono a muso duro e continuarono a punzecchiarsi sui social nel post-partita. Addirittura, O’Ney accusò l’avversario di essere razzista, e la questione non si placò di certo qualche mese più tardi. Infatti, a gennaio Neymar provocò su Twitter Gonzalez, il quale rispose a più riprese con lo stesso tono.

Per il match di domani è tanto atteso un nuovo confronto sul campo tra i due, ma Neymar rischia di essere il grande assente del match.

Neymar bloccato a casa per una gastroenterite: a rischio Marsiglia-PSG

Ieri, l’attaccante del Paris Saint-Germain ha festeggiato il suo 29° compleanno. Nei giorni scorsi, i media brasiliani erano convinti che il calciatore stesse preparando una grande festa. Tuttavia, per via delle restrizioni presenti in Francia, l’asso brasiliano ha festeggiato a casa e con pochi ed intimi amici. O’Ney ha pubblicato delle istantanee sul suo account Instagram, tra cui una foto con una bella torta tra le mani. Evitate le polemiche sul fronte mediatico, si sono appena scatenate quelle in merito alla sua assenza in allenamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)

Infatti, quest’oggi – appena dopo il suo compleanno – Neymar è risultato assente alla rifinitura della vigilia e il PSG ha comunicato le condizioni del calciatore: “Il giocatore ha una gastroenterite e il suo stato sarà valutato nelle prossime ore“. A poche ore dall’inizio di un match importante come il Classico, O’Ney rischia di restare fuori dai convocati. E chissà se i problemi intestinali siano stati causati proprio dalla festa.