Ciro Immobile e Jessica a “C’è Posta per te”: quante sorprese per Elena

Ciro Immobile e Jessica sono stati invitati da Maria De Filippi per aiutare la giovane Elena, vedova e madre di due bambine: commozione, regali e sorprese a C’è Posta per te.

Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena sono stati ospiti della scorsa puntata di C’è posta per te. Due personaggi molto amati a Roma. Da una parte l’attaccante della Lazio, dall’altra una madre solare, simpatica e spontanea qual è Jessica. Entrambi hanno cominciato a frequentarsi quando Ciro giocava al Pescara. Hanno costruito un rapporto solido e pieno d’amore, allargando la famiglia a cinque componenti nel corso degli anni.

Maria De Filippi ha invitato Ciro e Jessica, in quanto la protagonista della storia è tifosa della Lazio, così come lo era suo marito, scomparso in un tragico incidente un anno fa. La famiglia di Elena – la vedova e madre di due bambine – ha chiesto aiuto al programma “C’è Posta per te” per dimostrare vicinanza e affetto alla donna, per sostenerla e convincerla a farsi aiutare dai suoi fratelli e dalla madre.

Immobile e Jessica, quanti regali a “C’è Posta per te”: la sorpresa di Maria per Elena

Il bomber della Lazio e la sua compagna, al racconto della storia di Elena e di come abbia affrontato la morte del marito, si fanno coinvolgere empaticamente, e non riescono a trattenere gli occhi lucidi. Ciro e Jessica sono stati chiamati in causa per convincere la donna a prendere del tempo per sé stessa, poiché dopo la morte del marito ha affrontato il lutto con grande forza e determinazione, senza un freno. Ma la sua famiglia chiede proprio questo, di fermarsi un attimo e sostenerla anche nei momenti più complicati.

La dolce e forte Elena incontra Immobile e sua moglie, visibilmente scossi dalla sua storia ma intenti a mostrarle affetto e vicinanza. Se da Ciro arriva qualche sorriso, ma anche parole di conforto, è da Jessica che arriva un discorso carico d’emozione, tant’è che a stento riesce a trattenere le lacrime. “Hai una famiglia speciale, accetta ciò che ti dicono: prenditi del tempo per te“. I due hanno regalato tantissimi giochi e vestitini per le bambine, nonché due magliette della Lazio. Inoltre, Ciro e Jessica hanno regalato ad Elena un soggiorno in montagna, per godersi un momento di relax. Infine, la sorpresa della serata arriva proprio da Maria che dona un suo abito blu notte alla protagonista della storia.