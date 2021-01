Zaniolo e la mamma a “C’è posta per te”: emozioni e regali ad Alessandro

Zaniolo e mamma Francesca sono stati ospiti a “C’è Posta per te” e sono stati protagonisti di una serata ricca di emozioni, lacrime e tanti regali.

Nicolò Zaniolo, out per infortunio da mesi, in attesa di ritornare a correre a Trigoria assieme ai compagni ruba la scena in tv e su tutti i giornali per le sue relazioni. Infatti, appena un mese fa il calciatore della Roma è stato protagonista delle sezioni di gossip per il presunto flirt con Madalina Ghenea, poi smentito dalla stessa modella.

Il giovane centrocampista giallorosso si è recato al programma di Maria De Filippi, accompagnato dalla madre Francesca Costa. Zaniolo ha sorpreso tutti i telespettatori con alcuni gesti inaspettati.

Leggi anche >>> Sara Croce, stupenda in lingerie: la foto lascia senza parole



Zaniolo, che regalo al suo coetaneo: e la mamma scoppia in lacrime

Nicolò e Francesca sono stati invitati da Maria per aiutare Maurizio, un uomo distrutto dalla perdita della sua compagna e che dovrà crescere da solo il figlio di lei, avuto da un’altra relazione. Monia è morta nel 2019 a causa di una malattia incurabile e che di terapie che non hanno sortito l’effetto sperato. “Per me sei il figlio perfetto – dice Maurizio ad Alessandro, il ragazzo – Ti sceglierei altre mille volte. Mi fa male il pensiero di non poterti soddisfare“. La lettera dedicata dall’uomo al ragazzo è toccante e fa commuovere anche la mamma di Zaniolo, emozionatissima sin dall’inizio del programma.

Il centrocampista della Roma entra in scena, anch’egli molto emozionato: “Siamo quasi coetanei Alessandro, non sono io l’esempio per te, ma tu e Maurizio lo siete per me“, dice commosso. Nicolò strappa sorrisi, ma sopratutto porta dei doni al ragazzo: la maglia della giallorossa, gli scarpini utilizzati nel giorno dell’ultimo infortunio e un computer. Oggetti di valore, ma non solo economico, perché sono stati regalati con il cuore e anche dallo schermo è stato visibile.

Ma non è tutto, Zaniolo ha regalato anche un corso al ragazzo per poter intraprendere una carriera lavorativa, visto che Alessandro cerca un impiego. Infine, Francesca e Nicolò regalano un’assegno da una cifra molto importante “che può cambiare la vita” aggiunge Maria, sia a Maurizio che ad Alessandro.

Una serata ricca di sorprese, ma anche tante lacrime, per Zaniolo e la madre. Entrambi visibilmente emozionati hanno dimostrato tutta la loro compassione e generosità ai due uomini, colpiti dal lutto profondo di Monia. Al termine del programma, Francesca Costa posta su Instagram un pensiero per Maurizio, il ragazzo e suo figlio: “Fiero di te Nicolò“.