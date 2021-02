Cristiano Ronaldo cuore d’oro: il gesto fa commuovere

Cristiano Ronaldo e Georgina hanno donato una grossa cifra economica per Thomas: il piccolo ha un tumore e dovrà curarsi. I ringraziamenti della famiglia del bambino.

Un campione lo si riconosce anche per le giocate fuori dal campo. Questa volta Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un bellissimo gesto solidale, che ha poco a che fare con il calcio. Assieme alla sua compagna Georgina, si è mobilitato per aiutare la famiglia portoghese del piccolo Thomas: bambino di 9 anni con un neuroblastoma, un tumore che si sviluppa nelle cellule del sistema nervoso.

I genitori del bimbo hanno chiesto aiuti economici per sostenere le cure e i costosi interventi. Il piccolo ha scoperto di avere questa terribile malattia nel 2019, ma ad ottobre ha avuto una ricaduta. Così, CR7 ha risposto all’appello dei suoi connazionali e la notizia sarebbe stata diffusa dalla sorella di Georgina.

Cristiano Ronaldo e Georgina pagano le cure per Thomas: la famiglia ringrazia sui social

Thomas sarebbe già in viaggio verso Barcellona per effettuare i controlli medici e cominciare le nuove cure contro il cancro. “Grazie a Cristiano Ronaldo e Georgina per il vostro aiuto e la solidarietà dimostrata” ha scritto in un post Ivana Rodriguez, la parente della compagna del calciatore.

L’asso portoghese avrebbe donato l’intera cifra per sostenere le cure per combattere il tumore. I genitori del piccolo Thomas hanno cercato in tutti i modi i soldi per poter curare il figlio, e alla fine sono arrivati gli aiuti economici di CR7 e Georgina. Nella giornata di ieri, la pagina Instagram creata appositamente per chiedere un sostegno finanziario per le spese mediche aveva ringraziato i donatori, che hanno preferito restare in anonimato. Tuttavia, la notizia si è sparsa ugualmente.