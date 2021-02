Wanda Nara, décolleté esagerato: la foto che fa impazzire i fan

La stupenda Wanda Nara è regina indiscussa dei social e ha incantato i suoi follower con una foto mozzafiato.

L’aria parigina ha dato sfogo alla creatività. Ormai sono quasi due anni che Wanda Nara si è trasferita nella città della Tour Eiffel e ora sta per cominciare una nuova avventura. Agente di Icardi, modella e ora anche imprenditrice. La bellissima compagna del calciatore del Paris Saint-Germain sta per lanciare una nuova linea di prodotti cosmetici a suo nome.

Non è ancora il momento di svelare i prodotti, ma la showgirl argentina non vede l’ora di poter condividere il suo brand. E nel frattempo, posta uno scatto mozzafiato e piccante che stuzzica i suoi follower e fa impennare il suo profilo social.

Wanda Nara, il décolleté mozzafiato: boom di like sul profilo social

Per far sapere ai suoi seguaci che è ormai tutto pronto per lanciare i suoi cosmetici, Wanda sceglie di pubblicare una foto che non è passata inosservata al popolo social. Senza il reggiseno, la moglie di Icardi ha postato lo scatto con il décolleté in primo piano.

L’immagine è stata incredibilmente presa d’assalto dai follower, tant’è che è arrivata a superare i 350 mila like. Migliaia di interazioni, migliaia di commenti, la stupenda modella argentina ha colto nel segno e ha incantato i suoi fan, come solo lei sa fare.