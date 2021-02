San Valentino nel pallone: i cinque match da non perdere il 14 febbraio

Nel giorno di San Valentino non mancheranno grandi partite di calcio da non perdere: le cinque sfide interessanti del 14 febbraio.

Nel giorno degli innamorati, il calcio non si può mica fermare. Questa volta, non è possibile utilizzare la scusa dell’abbonamento allo stadio per saltarsi il pranzo o la cena romantica con il proprio partner, uomo o donna che sia. Ci sono però delle gare imperdibili, davvero irrinunciabili per gli appassionati di calcio.

Partite storiche, rivalità accese, derby cittadini. Insomma, il consiglio è quello di passare un intera giornata a guardare le cinque partite più interessanti nel giorno di San Valentino.

San Valentino, da Zurigo-Basilea a Inter-Lazio: 5 match imperdibili del 14 febbraio

Il pomeriggio calcistico parte con un’interessante match tra Zurigo e Basilea. Una rivalità storica, tra due club fondati a fine ‘800. Una sfida tra la quarta e la seconda della classe, con i padroni di casa che proveranno ad accorciare le 6 lunghezze in classifica con i rossoblu. La partita si giocherà al Letzigrund Stadion alle ore 16:00.

Poco dopo comincerà Real Madrid-Valencia: alle 16:15 ci sarà il fischio d’inizio. Una partita che 10-15 anni fa suscitava sicuramente maggior interesse, ma guai per le Merengues se sottovalutassero gli avversari. Gli ospiti proveranno a fare il colpaccio allo Stadio Alfredo Di Stefano per rientrare in corsa per un posto in Europa.

Alle 18:30 comincerà uno dei match più spettacolari del contintinente, per rivalità e folklore. Panathinaikos e Olympiakos si sfideranno per il derby di Atene. Una delle partite più importanti di tutta la Grecia, ma che a livello di classifica dirà poco e nulla. Infatti, i rossobianchi sono primi e i favoriti alla vittoria del titolo finale. Inoltre, non perdono un match da dicembre.

In serata ci sarà il big match di Serie A tra Inter e Lazio. Due squadre in gran forma e composte da formazioni ad alto tasso tecnico. La gara si disputerà a San Siro alle ore 20:45 e ci sono tutti i presupposti per divertirsi. La sfida tra Lukaku e Immobile è sicuramente affascinante.

Alle 21:00, in Francia va in scena Bordeaux-Marsiglia. Due club in grossa difficoltà e che cercheranno il riscatto proprio in questa giornata particolare, dove l’amore è il protagonista assoluto, ma al Matmut-Atlantique ci sarà davvero poco affetto.