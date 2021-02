Viky Varga, lady Pellé in total white: così fa sognare i suoi follower – Foto

Viky Varga ha postato tre scatti meravigliosi sul suo profilo social per dare il buongiorno ai suoi fan: il messaggio della stupenda modella.

Il ritorno di Graziano Pellé servirà a dare al Parma una nuova linfa ed evitare la retrocessione. Il club emiliano sta disputando una stagione davvero da dimenticare, ma non tutto è perduto se il bomber arrivato dalla Cina riuscirà a far dimenticare quel maledetto rigore sbagliato ad Euro 2016.

Pellé non è tornato solo in Italia. Infatti con lui c’è Viktoria Varga, con la quale tra poco si sposerà. Dopo nove anni di fidanzamento, il calciatore ha chiesto la mano alla stupenda modella ungherese e prossimamente festeggeranno in grande. In attesa del matrimonio, Viky incanta i suoi follower con scatti meravigliosi.

Leggi anche >>> Francesca Brambilla, décolleté pazzesco: la “Bona Sorte” in intimo – Foto



Viky Varga in costume: i suoi fan impazziscono

La showgirl questa mattina si è svegliata con Parma completamente innevata. Ha dato il buongiorno ai suoi seguaci con il suo inconfondibile sorriso. Inoltre, Viky ha postato tre foto per augurare a tutti il weekend appena cominciato. Splendida in costume, con un’eleganza senza eguali e con un fisico scultoreo che fa impazzire i suoi follower. Viktoria ha posato per uno shooting e ha lasciato un messaggio ai lettori per affrontare la giornata nel modo migliore: “Non dimenticate di stiracchiarvi“. La bellissima modella vestita tutta di bianco starà già facendo le prove per le imminenti nozze con Graziano Pellé. E in total white sarà spettacolare, come sempre.