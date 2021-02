Juventus, i tifosi decisi: “Va esonerato”. Le reazioni social

La Juventus perde contro il Porto e i tifosi invocano l’esonero di Andrea Pirlo: sotto accusa anche la dirigenza, la rabbia social.

Secondo passo falso consecutivo della Juventus. Dopo la sconfitta contro il Napoli al Diego Armando Maradona, arriva la seconda partita persa in trasferta contro il Porto in Champions League. E se la gara contro gli azzurri poteva essere sintetizzata come una serata storta, l’appuntamento contro i Draghi non doveva esser fallito. L’obiettivo della Juve resta sempre quello: vincere la coppa dalle grandi orecchie.

Come spesso accade nel calcio, l’allenatore è il principale colpevole dei fallimenti della squadra. I tifosi bianconeri non sono soddisfatti del gioco e dei risultati altalenanti. Inoltre, per vincere il decimo titolo consecutivo in campionato servirà una rimonta importante su Inter e Milan, ormai in fuga. E ancora, in Champions sarà necessario ribaltare il vantaggio del Porto. Dopo il match contro i portoghesi, Andrea Pirlo è finito nuovamente sotto accusa.

Pirlo, i tifosi invocano l’esonero: la rabbia social dopo Porto-Juventus

L’ex calciatore, e ora alla sua prima esperienza da tecnico, è stato abbondantemente criticato in seguito alla sconfitta nella gara d’andata di Champions League. Non è la prima volta che accade in stagione, ma nell’ultimo periodo la squadra stava mostrando una certa solidità e sicurezza.

Invece, contro il Porto sembra che la Juve abbia fatto qualche passo indietro. Secondo una grande fetta degli utenti sui social, la responsabilità è tutta di Andrea Pirlo.

Con la rosa a disposizione, la più forte della SerieA, è Pirlo secondo me sul banco degli imputati. Alla squadra campione d’italia hanno aggiunto Chiesa, Kulusevsky, Morata, Mckennie e Arthur. La Juve come fa a essere solo quarta e zoppicante agli ottavi di Champions? — Pino Vaccaro (@PinoVaccaro77) February 18, 2021

C’è chi critica anche l’operato della dirigenza, la quale ha esonerato due allenatori in precedenza per non aver centrato l’obiettivo della Coppa Europea. Tuttavia, la società bianconera ha puntato tutto su un allenatore senza esperienza, e qualcuno storce il naso.

La contraddizione della Juve é questa: dopo aver determinato di non aver vinto la Champions per inadeguatezza di due allenatori (Allegri e Sarri) ha deciso di affidarsi a uno che non aveva mai allenato prima (Pirlo). — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 18, 2021

Infine, su Twitter sono state fatte molte osservazioni sull’atteggiamento della squadra. A molti tifosi non è piaciuta la reazione avuta nei primi minuti del secondo tempo, quando la Juventus ha subito la seconda rete. L’approccio alla partita, come indica questo utente, è completamente sbagliato.