I club guardano sempre con più attenzione ai social, e la Juventus, secondo una recente stima, è la regina su Instagram. I bianconeri hanno i maggiori introiti sui in Europa.

La Juventus è la squadra regina in Europa nei guadagni derivanti da Instagram. Lo svela CalcioeFinanza, in una classifica che rivela tutti gli introiti dei club sui social. La stima dei ricavi bianconeri sul famoso social network è di 1.168.615 sterline. Una cifra enorme che non può essere sottovalutata nel mondo del calcio, sempre più proiettato al web e al marketing che deriva da esso. Il club di Agnelli è quindi davanti al Barcellona e al Real Madrid in questa speciale graduatoria che vede al quarto posto il Psg. La prima delle inglesi è invece il Liverpool mentre in Germania è avanti il Bayern Monaco.

Le cifre sottolineano l’importanza dei social nel calcio. La differenza fra la Juventus che con più di 1 milione di sterline guadagna di più, e i tedeschi che sono al sesto posto con poco più di 267 mila sterline, è enorme. Un dato che fa capire quanto sia grande il potenziale negli investimenti proiettati ai social network. Nella speciale classifica non compaiono le milanesi e neanche le romane. La seconda squadra italiana, al tredicesimo posto, è la Lazio con poco più di 27 mila sterline. Due gradini più in basso l’Atalanta che ne guadagna circa 23 mila.

Juve regina d’Europa su Instagram: la aiuta Ronaldo che è il calciatore più pagato

La Juventus è il club che guadagna di più su Instagram, e nell’incremento è sicuramente indispensabile “l’aiuto” di Cristiano Ronaldo. E’ il portoghese infatti il calciatore che incassa maggiormente dal famoso social che è ormai su tutti gli smartphone del mondo. Cr7, secondo una recente classifica, incassa per ogni post una cifra mostruosa. I 260 milioni di followers (solo su Instagram), gli garantiscono un incasso di più di 810 mila sterline per post. Molto di più del secondo in classifica. Leo Messi infatti, con 569.660 sterline, guadagna poco più della metà dell’illustre collega, da sempre attento ad ogni forma di marketing e pubblicità che può incrementare i suoi introiti.

Al terzo posto c’è Neymar con 456.980 sterline, seguito da Marcelo. Il brasiliano ne incassa poco meno di 150 mila e una cifra simile, ma inferiore, arricchisce i conti di un compagno di squadra. Si tratta di Sergio Ramos: 134.590 sterline per il difensore. Il calcio guarda sempre con maggiore interesse e strategia ad Instagram, ma anche agli altri social. Una prova? La ricerca di Cristiano Ronaldo su Twitter fa segnare dati incredibili. Basta aggiornare la pagina dopo qualche secondo e i suoi follower crescono ad un ritmo incessante, e quasi incredibile. Provare per credere.