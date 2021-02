Georgina Rodriguez, senza veli e senza fiato: Lady Ronaldo stupisce – Foto

Georgina Rodriguez ha posato senza veli e lo scatto riscuote un grande successo sui social: la foto che ha incantato i fan.

Partire dal basso e toccare l’apice del successo. E’ la sintesi della vita di Georgina Rodriguez, modella e compagna di Cristiano Ronaldo. In una recente intervista alla rivista spagnola InStyle, la bella showgirl argentina ha dichiarato di aver lavorato sodo e fatto molti sacrifici prima di diventare brava e soddisfatta del proprio lavoro. Ha ricordato le sue umili origini, che non dimenticherà mai. Ed è per questo che è sempre pronta ad azioni solidali, che possano aiutare chi è in difficoltà. Come accaduto di recente al piccolo Thomas, e la donazione per sostenere tutte le cure mediche previste a salvare il bambino. Un gesto lodevole della coppia Ronaldo-Rodriguez.

Al momento, Georgina è tra le più acclamate top model a livello mondiale. Ha una visibilità mediatica decisamente importante, e lo dicono i numeri sui suoi canali social. D’altronde, è “solo” la fidanzata di uno dei due calciatori più importanti del nuovo secolo. Ma la sua bellezza non ha eguali, e le sue ultime foto postate su Instagram lo dimostrano chiaramente.

Georgina Rodriguez, la posa che incanta i fan – Foto

In posa per la collaborazione fotografica con il magazine di moda spagnolo, la stupenda Georgina Rodriguez si mostra senza alcun vestito. In primo piano, le dolci curve del suo corpo, quelle che hanno fatto innamorare il calciatore della Juventus e che lasciano senza fiato tutti i suoi follower.

La modella argentina suggerisce la filosofia del “Carpe Diem“, come scrive nella descrizione. Cogli l’attimo. Essere soddisfatti di ciò che si possiede e godersi il bello ogni giorno: un mantra per Rodriguez.