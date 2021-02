Giulia De Lellis, favolosa in intimo: décolleté esplosivo – Foto

Giulia De Lellis sarà la nuova Cupido della tv: intanto fa innamorare i suoi follower con due scatti favolosi.

La famosa influencer presto sarà il volto di Love Island, un reality con l’intento di creare nuove coppie. I concorrenti saranno rigorosamente single e trascorreranno una vacanza con l’eventuale anima gemella. Lo show ha avuto molta fortuna in Inghilterra e Giulia De Lellis, alla prima conduzione di un programma televisivo, proverà a portarlo alla ribalta anche qui in Italia.

Di certo non fallirà la bella e giovane neo-conduttrice. Ma Love Island non è l’unico appuntamento del 2021 dell’ex concorrente di Uomini e Donne. Infatti, Giulia ha un cameo nel film “Genitori vs Influencer” che presto sarà trasmesso nelle piattaforme web e in tv.

Per un anno ricco di sorprese, la showgirl romana ha deliziato i follower con due scatti molto attraenti.

Giulia De Lellis, è aria di Primavera: le foto in intimo

Pronta a vivere una nuova avventura nel piccolo schermo, Giulia non vede l’ora di svelare le novità sul reality. Nel frattempo, la giovanissima influencer dai cinque milioni di follower su Instagram manda letteralmente in tilt il suo profilo con due foto meravigliose in intimo.

Elegante e sensuale, il suo corpo sinuoso e delicato regala una dolce visione. Con la De Lellis è subito Primavera, una ventata di freschezza per la televisione del futuro. La stagione dell’amore sta per cominciare e lei è pronta a scoccare la freccia per giovani innamorati. Sarà lei la nuova Cupido.