Stella Rossa-Milan: l’UEFA apre un’indagine. Cos’è successo

In Stella Rossa-Milan episodio gravissimo nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. L’UEFA ha aperto un’indagine sulla partita

Ancora razzismo nel mondo del calcio, una piaga che non si riesce a debellare. L’ultimo caso, riguarda la partita di Europa League, Stella Rossa-Milan, che seppur disputata a porte chiuse, ha visto parte degli spalti occupati da tifosi, presenti oltre alle due dirigenze.

Proprio questi individui, perché di tifosi non si può parlare, hanno inveito contro Zlatan Ibrahimovic, con un insulto etnico. E’ scattata, quindi, la ricerca di chi ha insultato lo svedese, tramite i video della partita.

Da qui, l’indagine aperta da parte della UEFA, che non si limiterebbe solo al caso di razzismo nei confronti di Ibra, ma anche alla presenza di tifosi che non potevano avere accesso allo stadio, essendo una partita a porte chiuse.

WHAT A NIGHT IN BELGRADE! 🤩

Deficit, equaliser. Again the deficit, red card and the second equaliser in stoppage time. WOW! 💪 @crvenazvezdafk put up a great fight against AC Milan and still have a chance of reaching the #UEL last 16 after the 2-2. 🔴⚪️ #FKCZ #GAZPROM #Football pic.twitter.com/hibVsDHsFD

— Gazprom Football (@GazpromFootball) February 19, 2021