Europa League, competizione per esordienti: i 5 più giovani

L’Europa League ha visto molti giovani esordire, l’ultimo Diallo del Manchester United. I cinque esordienti più giovani, dal 2009 ad oggi

L’Europa League, visto il suo format, è da anni una competizione in cui si vedono tanti giovani talenti giocare. In Real Sociedad-Manchester United, finita 4-0 per gli inglesi, ha esordito il giovane Diallo, ivoriano ex Atalanta acquistato per 21 milioni di euro.

Altri giovani talenti nel corso degli anni sono stati Camavinga del Rennes ma anche l’ex grande promessa spagnola Muniain dell’Athletic, fino al “nostro” Sebastiano Esposito con l’Inter.

Questi nomi, soprattutto quello di Camavinga e di Esposito, potrebbero dominare in futuro il calcio mondiale. Ma nonostante la giovane età, non sono loro i più giovani esordienti dell‘Europa League.

Il più giovane esordiente è il macedone Darko Velkoski, che ha debuttato nella seconda competizione europea per club nel 2011 con lo Skopje; avversaria la Lazio, a 16 anni e 1 mese. Il difensore centrale, non ha avuto grande fortuna, e oggi si trova nel Rijeka.

Il secondo esordiente più giovane, è il francese Willem Geubbels, di proprietà del Monaco. L’ala sinistra franco-olandese, ha esordito contro l’Atalanta a 16 anni e tre mesi con la maglia del Lione, poi è stato acquistato proprio dal Monaco, ma quest’anno, ha all’attivo appena un gol in nove presenze.

