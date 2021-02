E’ bufera sugli arbitri in Champions dopo l’ennesimo errore e il rosso di Stieler a Freuler, apparso esagerato. Ancora critiche dopo le pesanti sviste nei match della Juve e della Lazio.

Ancora un errore, questa volta di Stieler, e arbitri nella bufera in Champions. Dopo i rigori negati a Cristiano Ronaldo e a Milinkovic Savic, esplode la rabbia dei tifosi e dei calciatori in campo. Un fallo punito troppo severamente quello del centrocampista della Dea, che ha provocato le reazioni di Toloi e Gasperini. Il difensore ha accusato il direttore di gara Tobias Stieler di aver rovinato la partita. Come dargli torto. I bergamaschi hanno sofferto dopo l’inferiorità numerica, e il match sarebbe potuto andare diversamente per una squadra che non meritava la sconfitta.

Una scelta che fa il paio con quella di ieri sera. La Lazio avrà anche meritato di perdere contro il Bayern, ma la sicurezza con cui l’arbitro ha negato il contatto fra il serbo e Boateng ha scatenato la rabbia dei tifosi. E’ bufera quindi sugli arbitri, già nel mirino dopo la prestazione di Del Cerro Grande nel match fra Juventus e Porto. Due scelte sbagliate non solo tecnicamente ma anche nel modo di gestire l’opportunità di rivedere i contatti alla Var, neanche utilizzata.

Tobias Stieler sotto attacco: quella volta in cui si scusò con il Werder, e l’infortunio causato ad Haaland

Erling Haaland twisted his knee in a collision with the referee. pic.twitter.com/5PFiBh0Jwk — R. (@madridreigns) May 26, 2020

Tobias Stieler fu protagonista di un rigore concesso al Bayern che fece esplodere una bufera in Germania. Non era la Champions ma la Bundesliga, e Arturo Vidal, con la maglia bavarese, si lasciò clamorosamente cadere in aria di rigore contro il Werder Brema. La simulazione del cileno, ora all’Inter, portò all’errore di Stieler, che si scusò poi con i biancoverdi e con i colleghi arbitri, sotto accusa dopo la sua scelta.

A rincarare la dose, forse involontariamente, ci pensarono Guardiola, all’epoca tecnico dei tedeschi, e Thomas Müller, che alla stampa dichiararono il disagio per aver vinto la partita anche grazie ad una clamorosa svista. Stieler si scusò, dichiarando di aver preso una scelta avventata senza riflettere sull’entità del contatto. Un po’ come accaduto questa sera sul fallo di Freuler e in troppe altre occasioni. La scelta di punire il centrocampista con il rosso non è stata ponderata da un direttore di gara che ha agito guidato solo dall’istinto.

Assurdo il caso legato ad Haaland. Durante una partita del Borussia Dortmund, Stieler si scontrò fortuitamente con il bomber giallonero, poi costretto a lasciare il campo per un infortunio causato proprio dall’impatto con l’arbitro. In Coppa di Germania, il 2 febbraio, fu invece duramente accusato da Steffen Baumgart, tecnico del Paderborn che stava mettendo in difficoltà il Borussia. Una decisione errata di Stieler scatenò la rabbia dell’allenatore dopo una rete da annullare, ma convalidata senza consultare il Var. Una brutta abitudine per l’arbitro che ha penalizzato l’Atalanta stasera.

Bufera sugli arbitri in Champions: i tifosi non perdonano Stieler

#DelCerroGrande significa della Grande COLLINA. C'è sempre un perché a tutto, ricordate. Un cognome, una garanzia. #PortoJuventus — Cisco 🦓 (@FormaMentisJuve) February 18, 2021

La decisione di espellere Freuler presa da Stieler nella gara fra Atalanta e Real Madrid, ha scatenato l’ira dei tifosi, che hanno sottolineato quanto negli ottavi di Champions le italiane abbiano pagato le sviste arbitrali. Molti e troppo pesanti gli errori incassati dalle tre squadre di Serie A impegnate in Europa per passare inosservati. Una serie di scelte che condizioneranno le gare di ritorno, e che hanno insinuato qualche dubbio nei sostenitori di Lazio, Atalanta e Juventus.