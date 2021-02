UEFA, cancellato Europeo under 19: nessun futuro per i giovani?

La UEFA ha cancellato gli Europei under 19 maschili e femminili, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19

Il comitato esecutivo della UEFA, di concerto con le federazioni dei paesi coinvolti nello svolgimento del torneo, ha annunciato la cancellazione degli Europei Under 19, sia per le squadre maschili, che per quelle femminili.

La decisione è stata presa a causa delle restrizioni portate dalla pandemia. Le trasferte delle squadre, a causa delle restrizioni, sarebbero sette molto più complicate. Nonostante l’importanza per i giovani e per le federazioni di questo torneo, la UEFA è stata costretta ad adottare questa decisione.

L’organo del governo calcistico europeo ha mirato a tutelare per la salute degli atleti, soprattutto con il quadro ancora critico della pandemia in Europa.

Youth League e Primavera: quanti problemi

La decisione di cancellare gli Europei under 19 segue quella di alcune settimane fa di eliminare dal calendario anche la Youth League, ovvero la Champions League per le squadre giovanili.

Il futuro dei giovani, dunque appare poco roseo, con la UEFA, le federazioni e le leghe, che hanno protetto maggiormente le squadre dei grandi. Questa difesa, si lega chiaramente agli interessi monetari, che girano attorno ai professionisti.

NUOVO RINVIO PER LA 72ª VIAREGGIO CUP https://t.co/wjotqDoYig pic.twitter.com/537je0AVeK — Viareggio Cup (@CGCViareggioCup) February 22, 2021

In Italia, il campionato primavera è stato interrotto a novembre, per poi essere ripreso a gennaio, dalla settima giornata. La notizia che invece tiene banco nelle ultime ore, è il rinvio del torneo di Viareggio, poiché la Toscana è passata in zona arancione. Per gli organizzatori, le date più probabili per ripartire sono giugno o settembre.

La cancellazione, o il rinvio di tutte queste competizioni, rappresentano ovviamente un problema legato sia ai minori introiti, sia alla mancata esplosione di qualche giovane campione. Totti, Baggio, Del Piero, sono solo alcuni dei nomi passati per il torneo di Viareggio; non resta che sperare come la situazione migliori quanto prima, per vedere all’opera nuovi talenti.