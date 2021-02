Non solo Haaland, in Europa comandano i giovani under 23, che a suon di gol infiammano il mercato. Ecco la lista dei 10 giocatori che sono già nel mirino delle big.

Giovani, spesso in gol, tutti under 23 e pronti a cambiare maglia sulle orme di Erling Haaland, che sarà l’obiettivo delle big nel prossimo mercato. L’attaccante del Borussia Dortmund guida la carica dei talenti che stanno facendo faville in Europa, e che sono già al centro delle trattative. In Germania sanno già che la clausola di 75 milioni di euro è quasi un regalo per l’attaccante che potrebbe dominare il prossimo decennio. La sua media di un gol a partita in Bundesliga, i 4 assist, e i centri in Champions, affrontata già da leader, fanno di lui il pezzo pregiato del mercato. E nonostante la crisi economica, è difficile credere in una sua permanenza a Dortmund. Raiola ha già scatenato l’asta, ed è perfino difficile elencare le squadre che lo hanno messo nel mirino. I tedeschi sono sotto attacco, perché hanno in squadra un altro giovane dall’avvenire assicurato.

Si tratta di Jadon Sancho, che a 20 anni in Bundesliga ha già messo insieme 5 gol e 10 assist. E’ un calciatore in grado di fare la differenza, di fare da collante fra attacco e centrocampo e di superare gli avversari grazie alla enorme facilità di corsa e ai dribbling. C’è il Manchester United, che era quasi riuscito a prenderlo nella scorsa estate. Un affare poi saltato ma solo rimandato per un calciatore che tornerebbe volentieri in patria. Sempre in Germania, ma allo Stoccarda, è nata la stella si Sasa Kalajdzic. Due metri di altezza ma una enorme capacità di gestire la sfera ed enormi mezzi tecnici per una punta classica, che sfrutta i centimetri. C’è chi sussurra di un interesse forte del Milan, ma le big tedesche hanno già pronta un’offerta per il prossimo mercato.

Haaland superstar ma non solo: la meglio gioventù del Borussia Dortmund

Under 23 e mercato, in Spagna brillano Isak ed En-Nesyiri, in Italia 3 gioielli da primato

Alexander Isak è finalmente sbocciato alla Real Sociedad, e tanti club hanno già avviato i contatti per un calciatore che cambierà di sicuro maglia al termine della stagione. Nella top ten occuperebbe virtualmente almeno il podio non solo per le 12 reti in 20 match della Liga, ma anche per le qualità che lo rendono un bomber completo. E dal futuro assicurato. Ventuno anni, un giro per l’Europa che lo ha visto prima trasferirsi in Olanda, poi al Borussia Dortmund e infine in Spagna, dove finalmente è nata la sua stella. Pagato circa 6 milioni ne vale almeno 25, e il Barcellona ha già sondato il terreno. In Germania lo rimpiangono, mentre anche in Premier c’è chi lo vorrebbe.

Sponda Siviglia invece c’è da trattenere En-Nesyri. Milan e Roma lo hanno cercato e non mollano, e dall’Inghilterra sono giunte le avances del West Ham. Gli hammers sono pronti a tutto e ad un’offerta importante per l’attaccante marocchino, che ha esultato in 12 occasioni nella Liga e dovrebbe discutere il rinnovo proposto dal Siviglia. Lavori fermi, perché arrivano chiamate importanti al suo entourage e le proposte sono interessanti.

In Italia i nomi sono 3. Lautaro Martinez, che dopo l’exploit nel derby si è confermato uno dei migliori giovani in giro per l’Europa. Il Barcellona ha provato a fare di tutto per portarlo in Catalogna, ma non se ne è fatto niente. Il suo prezzo è lievitato, ma l’Inter, un gioiello così, non se lo lascerà scappare. Borja Mayoral invece ha rubato il posto a Dzeko a suon di gol, mentre a Firenze Vlahovic ha finalmente trovato continuità e reti.

La carica dei 23: nel resto d’Europa brillano tante stelline, Daka è l’erede di Haaland

In Francia sono due gli attaccanti Under 23 in rampa di lancio, e rientrano in una virtuale top ten dei migliori in Europa. Jonathan David del Lille è uno dei portabandiera del calcio americano, e ben presto potrebbe cambiare nazione e campionato. Sta segnando un po’ meno rispetto alla passata stagione, ma ha gamba, senso del gol e qualità. Al Lorient invece Terem Moffi ha collezionato 8 gol e due assist. Il nigeriano ha 21 anni, ed è la classica potente punta centrale che scardina le difese avversarie. Il vero colpo lo ha però centrato il Salisburgo con Patson Daka. Prelevato per 250 mila euro dal Kafue Celtic, club dello Zambia, adesso ne vale almeno 20.

Con 16 gol e 5 assist in campionato, ha attirato i club di mezza Europa. Scelto per essere l’erede di Haaland, ha confermato quanto di buono si dice di lui, ma farà lo stesso percorso della punta del Borussia. E’ stato accostato più volte al Milan, ma pare che a Manchester, sponda United, abbiano già avviato i contatti. Tornando ai rossoneri, un altro bomber messo nel mirino è Odsonne Edouard, che al Celtic continua a fare faville, mentre in Olanda brilla Donyell Malen, che dal Psv potrebbe presto partire.

Meno conosciuti ma altrettanto incisivi sono Sakala, 8 reti all’Oostende, Cabral del Basilea e Noa Lang del Club Bruges, tutti già sul taccuino dei migliori uomini di mercato in giro per l’Europa. Una curiosità: attenzione ai numeri di Albert Braut Tjaaland, Cugino di Erling Haaland. Classe 2004, ha già messo insieme quasi 60 gol nelle giovanili del Molde e del Bryne. Un vizietto di famiglia.