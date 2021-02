Giroud, da partente a decisivo: altalena di emozioni per il francese

Olivier Giroud è il capocannoniere del Chelsea in questa Champions League con 6 gol. Ripercorriamo la sua stagione e i rimpianti per le italiane.

Il Chelsea ha avuto una stagione travagliata quest’anno, fatta sia di alti che di bassi. All’inizio, con Lampard in panchina, la squadra girava meravigliosamente, con una difesa granitica, una delle migliori d’Inghilterra, e con Giroud a risolvere le partite di Champions.

In seguito, sono iniziati i problemi, con una serie di partite senza vittorie in Premier, che sono costate l’esonero della bandiera dei blues, rimpiazzato da Tuchel. Nonostante questo, l’apporto di Giroud non è cambiato, anzi si è dimostrato ancora l’uomo in più in Europa.

Nella partita degli ottavi di Champions League, Atletico-Chelsea, l’attaccante francese ha segnato un gran gol in rovesciata, decidendo di fatto l’incontro, finito 1-0 in favore degli inglesi.

Giroud: quante voci di mercato

🔵 Spectacular second-half Giroud goal inspires Tuchel’s Chelsea against Atlético… Predict what will happen in second leg 👀#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2021

La Champions League ha dato nuova linfa a Olivier Giroud, un po’ come il mondiale del 2018, vinto con la Francia. Una cosa incredibile, se pensiamo al tanto mercato che ha avuto negli ultimi anni.

L’attaccante francese, infatti, è finito nel mirino delle squadre italiane a più riprese. Prima l’Inter e la Lazio, a gennaio 2020, con una telenovela durata per tutta la sessione, con continui aggiornamenti e dichiarazioni sul possibile arrivo in Italia.

Nel mercato estivo 2020, invece, è toccato a Roma e Juventus, a cercare l’accordo con Giroud che avrebbe dovuto trovare meno spazio per via dell’arrivo di Werner. Ma anche stavolta, niente da fare.

La Roma, ci ha riprovato a gennaio, però solo timidamente poiché alla fine Dzeko è rimasto, mentre Pirlo, addirittura disse in conferenza che il francese sarebbe servito alla causa bianconera. Tuchel, dal canto suo, nella prima partita sulla panchina del Chelsea, l’ha schierato titolare, allontanando le voci di mercato.

Olivier Giroud ha quindi attraversato molti stati d’animo nell’ultimo anno e mezzo, prendendosi con le prestazioni Champions di quest’anno, condite da 6 gol, il diritto ad essere titolare, all’interno della macchina blues di Tuchel.