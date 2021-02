Roma, Dzeko croce e delizia: record con sorpasso prima del buio

Dzeko ha segnato il gol numero 29 con la Roma in Europa: record conquistato con sorpasso ad una bandiera del club

La Roma ha superato agevolmente il turno di Europa League contro il Braga, accedendo agli ottavi. Con 5 gol segnati tra andata e ritorno, la squadra di Fonseca si conferma in tutta la sua forza offensiva, con un Dzeko in forma smagliante.

Proprio Dzeko, però, fa parlare in positivo e in negativo di se. Ha realizzato il gol numero 116 con la maglia della Roma, il numero 29mo in Europa, che l’ha portato a superare il record di Totti come miglior realizzatore in competizioni continentali tra gironi e fasi a eliminazione diretta.

Il bosniaco, però, ha subito un infortunio muscolare all’adduttore sinistro, e si teme il peggio per lui. La sua condizione, non gli dovrebbe permettere di esserci, nel big match di domenica sera contro il Milan.

Roma più Dzeko: record su record

🔁 Retweet if Edin Dzeko was your #ASRoma @qatarairways Man of the Match against Braga pic.twitter.com/Pibuan097P — AS Roma English (@ASRomaEN) February 25, 2021

Dzeko continua a scrivere pagine importanti per la società giallorossa, ed ha dalla sua anche il pieno supporto dei tifosi. Questo record, lo proietta ancora di più tra i più grandi giocatori che la Roma abbia mai avuto.

L’attaccante della Roma, sembra ormai essersi lasciato alle spalle il diverbio, molto acceso, con l’allenatore Fonseca, che aveva addirittura portato a un’ipotesi di scambio tra il bosniaco e Sanchez dell’Inter; la crisi economica portata dalla pandemia ha messo la parola fine a questo incrocio di mercato.

L’attacco della Roma, inoltre, con il gol di Dzeko contro il Braga, adesso vede ben 4 giocatori in doppia cifra in stagione: Borja Mayoral, Veretout, Mkhitaryan e proprio Edin Dzeko. Un peso offensivo, quello dei giallorossi, che può far paura a tutte le possibili avversarie, tanto in Italia quanto in Europa.

La Roma, quindi, prosegue a grandi passi verso la parte decisiva della stagione, con il periodo difficile, che sembra alle spalle. Dzeko, tuttavia, nonostante il record europeo, lascia parecchi dubbi sulla sua condizione fisica, e proprio adesso la Roma ha bisogno di lui, contro il Milan e per continuare a correre in Europa.