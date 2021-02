Zaniolo-Nasti, la coppia alla scoperta di Roma: la foto “romantica”

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti hanno trascorso una giornata romantica a Roma: la simpatica foto della nuova coppia del momento.

Nicolò Zaniolo ha da poco cominciato ad allenarsi a Trigoria con il pallone. Il calciatore della Roma sta seguendo un percorso specifico dopo l’infortunio ai legamenti crociati. Non gioca una partita di calcio da settembre, ma il medico che l’ha operato è ottimista e gli potrebbe dare il via libera tra un mese.

Il 22 della Roma avrebbe a disposizione aprile e maggio per riuscire a conquistare un posto da titolare in maglia giallorossa e la considerazione del proprio ct per gli Europei in estate. Intanto, Nicolò ha conquistato un cuore. Infatti, da poco più di una settimana è uscito allo scoperto con la sua nuova anima gemella: Chiara Nasti. I due sono felicemente innamorati e colgono ogni occasione buona per vedersi. Infatti, il calciatore di recente sarebbe stato a Napoli per farsi un paio di tatuaggi. Ed oggi, Chiara è stata a Roma per visitare la città con il suo nuovo amore.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: facce buffe a Roma

In una storia postata sul profilo Instagram dell’influencer, lei è alla guida dell’auto, dinanzi al Colosseo – il simbolo di Roma – e di fianco un altro simbolo, il futuro della Roma. La modella napoletana si gode la gita fuoriporta con il suo nuovo compagno. I due hanno girovagato per la città eterna, come si spera possa essere il loro amore.

Chiara Nasti ha immortalato Nicolò Zaniolo con qualche selfie e qualche scatto simpatico. I due sono stati vicino il Palazzo dell’Ex Unione Militare e hanno passato della Capitale, trascorrendo così del tempo da innamorati.