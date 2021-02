Sergio Ramos, arriva la svolta sul rinnovo ed è caccia al record

In Spagna annunciano la svolta per il rinnovo di Sergio Ramos, che potrebbe raggiungere un record storico con la maglia dei Blancos. Le cifre e l’accordo svelano la volontà del club di accontentare l’uomo immagine del club.

Svolta imminente sul rinnovo di Sergio Ramos. Lo annuncia “Directogol”, che ha svelato un accordo che dovrebbe ben presto essere messo nero su bianco. Il difensore del Real Madrid potrebbe chiudere un capitolo che ha tenuto banco negli ultimi mesi, e che ha scatenato le pretendenti. A 34 anni, Sergio Ramos non è solo un calciatore vincente ed un difensore insuperabile, ma anche un elemento dal carisma innato e di grandissima esperienza. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, che però potrebbe sfumare per i tanti club interessati.

I rumors hanno più volte accostato il Psg e la Juventus al centrale, che però si appresta a firmare un rinnovo ben ricompensato, con buona pace del Real, dei tifosi e del calciatore, accontentato da Florentino Pérez. Le cifre non sono distanti da quelle già percepite da Sergio Ramos, che dovrebbe allungare la sua esperienza per altri due anni. Proposta fino al 2023 a accordo che si aggira attorno ai 12 milioni per spazzare via ripensamenti ed accorciare i tempi.

Niente sussulti quindi, e un passo indietro per permettere al forte centrale di firmare il rinnovo. Il club in un primo momento ha provato ad abbassare le richieste per chiudere l’affare, ma ha poi ceduto alle volontà del capitano che si appresta quindi a legarsi a vita ai blancos. Un’esperienza che è iniziata nel 2005, ed ha portato nel palmares personale di Sergio Ramos, 5 Scudetti, 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 4 Mondiali per club, 4 Supercoppe e 2 Coppe di Spagna. I traguardi personali non si contano, e il Real ha riflettuto bene sulle conseguenze di un addio difficile da da rimpiazzare e da digerire. E intanto il difensore potrebbe raggiungere un record storico per il Real e per il calcio mondiale.

Dalla Spagna: Sergio Ramos firma il rinnovo e punta in alto, c’è un record storico da superare

Sergio Ramos è pronto a firmare il rinnovo, e dalla Spagna danno la trattativa ormai chiusa. Il difensore si legherà per altre due stagioni al club, e punta a superare un record apparso inarrivabile per oltre un ventennio. Il difensore, con 668 presenze alle Merengues, è al momento 4 nella classifica all time. Si è già messo alle spalle tre mostri sacri come Santillana, Guti ed Hierro, e adesso punta al podio. Dopo aver raggiunto l’incredibile traguardo dei 100 gol in carriera, ha superato anche Koeman nella particolare graduatoria dei difensori più prolifici nella storia della Liga. Solo Hierro ha messo a segno più reti di Sergio Ramos, ma iniziò la carriera da centrocampista.

Il nuovo obiettivo, quello più ambizioso, che lo porterebbe ancora di più nella storia, è superare Raúl González Blanco, che con 741 presenze è il calciatore ad aver indossato più volte la “camiseta blanca”. Sergio Ramos è a quota 668, e intanto ha messo nel mirino un mostro sacro come Manolo Sanchis, che ne ha messe insieme 680. Al secondo posto c’è Iker Casillas, con 725, ma l’ambizione è scendere in campo in altre 74 occasioni, per diventare il calciatore con il maggior numero di presenze nel club più blasonato al mondo.

Un compito non facile, ma neanche impossibile con un accordo che lo dovrebbe legare al club per altre 2 stagioni. Un dato che forse non ha inciso del tutto su un rinnovo che dalla Spagna danno per certo, ma che di certo avrà stuzzicato un calciatore da sempre abituato ad essere il migliore.