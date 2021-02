I consigli della redazione di sabato 27 febbraio 2021

Inizia oggi l’ultimo week end di febbraio e questi sono i nostri consigli su una selezione di gare su cui abbiamo scelto di puntare. Dopo gli anticipi di ieri sera infatti, oggi torneranno a giocare, gran parte dei più importanti campionati europei e noi, abbiamo estrapolato da questi, le gare che a nostro avviso, sembrano più interessanti da giocare. Per la cinquina di oggi, abbiamo deciso di prendere in considerazione una gara del campionato francese, 2 di quello tedesco, una di quello portoghese e una di quello greco. Le nostre scelte, sono ricadute su 2 grandi squadre che la scorsa settimana sono uscite sconfitte dai loro rispettivi incontri e che di solito, quando perdono, non lo fanno mai in 2 partite di seguito, ovvero Psg e Bayern Monaco; su 2 squadre che sono in netta crescita, rispetto a qualche settimana fa, ovvero Borussia Dortmund di Terzic e il Paok di Salonicco di Pablo Garcia e sulla seconda in classifica della Primeira Liga, che se vuole ancora provare, a dire la sua in campionato, non puo’ permettersi di perdere, nello scontro diretto contro lo Sporting.

La cinquina consigliata

Questi i consigli di oggi, sabato 27 febbraio 2021:

si tratta di una cinquina a quota 8, con inizio alle ore 15:30

Porto-Sporting Lisbona: 1X + Multi-gol 1-4

Asteras Tripolis-Paok Salonicco: Multi-gol 1-3

Bayern Monaco-Colonia: 1 + Multi-gol 3-6

Borussia Dortmund-Arminia Bielefeld: Multi-gol casa 2-4

Dijon-Psg: Multi-gol trasferta 2-4