Chelsea-Manchester United, da Mou-Ferguson ad oggi: storia di rivalità

La 26a giornata di Premier mette di fronte Chelsea e Manchester United, un match ormai storico, che sa di Europa. Chi vincerà la partita più importante di questa giornata di Premier?

Chelsea-Manchester United non è un match comune, è la storia del calcio inglese. Una sfida per due squadre che vogliono andare in Champions League l’anno prossimo, con lo United secondo a 10 punti dal City, e il Chelsea quinto a 2 punti dal quarto posto.

I londinesi, arrivano a questa sfida, dopo la vittoria esterna agli ottavi di Champions, contro l’Atletico di Simeone. Gli uomini di Tuchel, vengono da 4 vittorie consecutive e un pareggio in campionato, e se vincono vanno a meno 6 dai Red Devils.

Lo United di Solskjaer, di contro, vuole mantenere il vantaggio sui Blues, e deve stare attento al possibile sorpasso del Leicester, che ha i suoi stessi punti. Dunque, il Manchester deve cercare di sfruttare l’onda lunga della vittoria con la Real Sociedad in Europa League, per continuare a fare bene in questa stagione.

La rivalità nel solco di Mou vs Ferguson

Il big match è molto sentito tra le due tifoserie, e questo si deve alla rivalità crescente, causata dall’acquisto del Chelsea da parte di Abramovich, con conseguente scalata dei londinesi ai vertici del calcio inglese ed europeo.

L’arrivo di Mourinho, soprattutto, è stata la scintilla che ha dato il via alle “danze”. Infatti, fu proprio il suo Porto ad eliminare dalla Champions, lo United di Ferguson nel 2004, e dalla stagione successiva, il tecnico portoghese e quello scozzese, entrambi in Premier, se ne sono dette di tutti i colori.

Più la rivalità tra i due cresceva, così come il rispetto, più aumentava anche la sfida tra le due squadre, Chelsea e United. Per Ferguson, Mourinho era il giovane pistolero che era venuto per sconfiggere il vecchio sceriffo.

Oggi è quando @ChelseaFC e @ManUtd si sono affrontati nel 2008 al #Luzniki nella Finale di @ChampionsLeague Quando John #Terry sbagliò quel rigore. E quando tutti ci sentimmo, in fondo, John #Terry pic.twitter.com/inC6yRz3x5 — The Baller | Legends Live Forever (@TheBallerLegen1) May 21, 2020

Dopo il primo addio di Mourinho, il Chelsea arrivò a giocarsi la Champions contro lo United nel 2008, ma lo sciagurato rigore di Terry, mise fine ai sogni di gloria. Nello scorso decennio, poi, la sfida ha continuato a prosperare, anche se dopo l’addio di Ferguson, i Red Devils hanno sofferto molto.

Chelsea-Manchester United, dunque, è un big match storico del calcio inglese, con una delle rivalità più accese d’Inghilterra, e con in palio sempre punti importanti per posizioni di classifica molto alte. Quindi, non ci resta che goderci un nuovo capitolo di questa spettacolare sfida.